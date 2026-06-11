River hoy: condición para la continuidad de Salas, presión de Gio Simeone desde Italia y más

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 11 de junio.

Aunque River no es indiferente al inicio del Mundial 2026 en el que tendrá a seis futbolistas involucrados con sus respectivas selecciones, contando a Nicolás Otamendi que firmó contrato antes de viajar a Estados Unidos y a Matías Galarza que salió cedido; se guardó para este jueves 11 de junio algunas gestiones importantes de cara a futuro.

Sucede que hoy tendrá lugar una reunión entre la dirigencia y la representación de Maximiliano Salas para resolver su futuro, mientras que desde Turín Giovanni Simeone se encuentra haciendo fuerza para destrabar su regreso al Millonario en el actual mercado de pases.

Condición para la continuidad de Maxi Salas

En la reunión prevista para este jueves, desde River se trasladará al representante de Maximiliano Salas una condición para garantizar su continuidad y la misma tiene que ver con la aceptación por parte del delantero de una reducción salarial del 50 por ciento.

Salas tiene contrato con el club hasta diciembre de 2029 y el deseo de quedarse a pelear por un lugar, pero habrá que esperar para saber si acepta los términos. Caso contrario, el único camino posible será una salida y se pretende que sea a través de una venta que permita recuperar al menos una parte de los casi 10 millones de dólares invertidos para su fichaje.

Maximiliano Salas

Gio Simeone busca destrabar su regreso

Según avanzó La Página Millonaria, en River preparan una oferta para quedarse con el fichaje de Giovanni Simeone. Por lo tanto, avanzarán para iniciar una gestión oficial, sabiendo que el futbolista también aportará lo suyo. En las últimas horas se conoció que se plantará con los directivos del Torino para poder ser liberado.

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“Gio Simeone está en Argentina y la semana que viene va a viajar a Italia. Hubo un contacto hace algunos días desde River con el presidente del Torino. Amistosamente, dijeron que no les interesaba vender al jugador“, dijo al respecto el periodista César Luis Merlo en Picado TV.

Acuerdo total con Ángel Correa

Aunque desde la dirigencia de Tigres habían salido a desmentir la llegada de una oferta formal de parte de River por Ángel Correa, la dirigencia habría logrado un acuerdo total con el jugador que le permitirá avanzar en las negociaciones por su fichaje sabiendo que lo tiene de su lado.

Sin interesados en Galoppo, Castaño y Paulo Díaz

En River empiezan a observar con cierta preocupación el hecho de que haber recibido consultas por Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Paulo Díaz, que no cuentan para Coudet, después de haber hecho saber que estaban dispuestos a negociarlos por menos dinero del que invirtieron para sus respectivos arribos.

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Entienden que por la disputa del Mundial el mercado se encuentra frenado, pero no deja de llamarles la atención la falta de interés en esos futbolistas. Una situación similar se vive con maxi Salas, aunque todavía hay chances de que continúe en el club si acepta una reducción salarial.

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