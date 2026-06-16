River hoy: el guiño a Otamendi y por qué se fueron Viña y Kendry Páez

Todas las novedades del Millonario de este martes 16 de junio, a un día del inicio de la pretemporada, con el mercado en el centro de la escena.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 16 de junio de 2026, con el plantel disfrutando de su último día de vacaciones. El guiño de la cuenta oficial a Nicolás Otamendi en el día del debut de la Selección Argentina en el Mundial, los motivos que hicieron que Kendry Páez y Matías Viña no continúen en el club, los únicos dos delanteros que quiere Coudet y cómo será la vuelta a los trabajos.

El guiño de River a Otamendi

Como es habitual cuando juega River, desde las redes sociales oficiales del club, cuando inicia el día se publica una placa con la información del encuentro: horario, estadio, árbitro y rival. En esta oportunidad, la cuenta del Millonario hizo lo propio con la Selección Argentina y utilizó a Nicolás Otamendi para la imagen.

Cabe recordar que Nicolás Otamendi ya firmó su contrato con River y será jugador del club a partir del 1 de julio, que es cuando formalmente finaliza su vínculo con Benfica. El caudillo cumplirá así su sueño de jugar en el Millonario, club del que es hincha desde chico.

¿Por qué no siguen Kendry y Viña?

En pleno Mundial, River decidió que Kendry Páez y Matías Viña -representan a Ecuador y Uruguay en la Copa del Mundo- no van a continuar en el Millonario. Eso se debe a que ninguno de los dos convenció a Eduardo Coudet, que percibían un salario elevado y que estaban a préstamo. Por tal motivo, el mediocampista deberá volver a Chelsea y el lateral a Flmengo.

Kendry Páez. (Foto: Getty).

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Los delanteros por los que se movió River

Si bien Stefano Di Carlo anunció que River tendrá un mercado de pases fuerte, tanto en lo que respecta a bajas y altas, por el momento los dos refuerzos que llegaron son Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Respecto a los delanteros, los apuntados son Gio Simeone o Matías Viñas, pero ninguna de las dos negociaciones son secillas.

Giovanni Simeone, actualmente en Torino. (Foto: Getty).

Se viene el inicio de la pretemporada

El plantel del Millonario se reencontrará el próximo miércoles en el River Camp para comenzar con la pretemporada. Entre el 21 de junio y 5 de julio serán los trabajos en Alicante, España y luego regresarán a Buenos Aires para encarar el tramo final de la preparación y allí podría llegar a jugar un amistoso ante Barcelona en el Monumental.

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