En acuerdo entre Eduardo Coudet y la dirigencia, el Millonario comenzó la renovación del plantel de cara al segundo semestre.

De cara al mercado de pases, este lunes River decidió las salidas de Matías Viña y Kendry Páez. Con la clara intención de renovar el plantel para el segundo semestre, en acuerdo entre Eduardo Coudet y la dirigencia, definieron a los primeros futbolistas que dejarán la institución en los próximos días, aunque actualmente ambos están disputando la Copa del Mundo 2026.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

Cabe recordar que los dos llegaron a principio de año, por lo que apenas estuvieron unos pocos meses en el Millonario y ni siquiera terminaron la temporada. Sin embargo, debido a su poco impacto dentro del campo de juego, una decisión táctica del entrenador y que perciben un salario muy elevado para el rol que ocupan, se resolvió este desenlace que interrumpe el convenio.

Lo cierto es que Páez no seguirá en River, pese a que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027. El pacto firmado en febrero sostenía que Kendry iba a estar a préstamo por una temporada y media, en busca de mayor rodaje que no consiguió en Europa. En ese sentido, volverá a Chelsea debido a que el Millonario le rescinde el contrato y tiene que regresar al club dueño de su pase.

Kendry Páez, durante su etapa en River. (Getty Images)

Por otro lado y según informó Hernán Castillo, Viña también se va del club. Aunque su convenio indicaba una cesión hasta fin de año con obligación de compra, el conjunto de Núñez determinó que no estará más en la institución. En el mes de diciembre, debía desembolsar 5 millones de dólares para comprarlo definitivamente, tal como se acordó con Flamengo en diciembre de 2025.

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Desde su arribo al elenco rojiblanco, Páez disputó 14 partidos entre los que convirtió 1 gol y repartió 1 asistencia, quedando en deuda desde los futbolístico ya que las expectativas eran mayores y por mucho. En contraparte, desde su llegada Viña jugó 14 encuentros y solo acumuló 6 tarjetas amarillas y 1 expulsión, siendo lo más destacado unos minutos como arquero por urgencia.

Matías Viña, durante su etapa en River. (Getty Images)

Se irán otros 13 futbolistas de River

Tal como adelantó Stéfano Di Carlo en una entrevista reciente, se irán 15 futbolistas de River aproximadamente. Si bien se trata de contextos diferentes, algunos de los protagonistas que no seguirán en el club son: Paulo Díaz, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Maximiliano Salas, Matías Galarza Fonda, Fabricio Bustos, Ian Subiabre, entre otros…