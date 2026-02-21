Es tendencia:
Con el regreso de Franco Armani y la ausencia de Marcos Acuña, los convocados de River para visitar a Vélez

Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de futbolistas que estarán afectados al partido donde River visitará a Vélez.

Por Julián Mazzara

Pese a que River viene de ganarle a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, aún está en deuda el buen juego. Y eso es lo que buscará mejorar frente a Vélez Sarsfield, este domingo a partir de las 19:15 horas, en el José Amalfitani.

De cara a lo que será el compromiso en Liniers, el Millonario recuperó a Franco Armani, pero sigue esperando por Marcos Acuña. El arquero tiene su primera convocatoria en el año, ya que su última participación fue en noviembre de 2025 ante Racing. Durante la pretemporada sufrió una lesión muscular, luego tuvo tendinitis en el tendón de Aquiles y recién ahora recibió el alta médica.

Por el lado del Huevo, en la previa a lo que fue el duelo por la Copa Argentina, tuvo un cuadro febril que le impidió formar parte de la delegación que viajó hasta la provincia de San Luis, donde se llevó a cabo el encuentro. Tras dicho compromiso, Marcelo Gallardo sigue sin verlo en condiciones y optó por preservarlo una fecha más.

Como novedades entre los citados, más allá de la vuelta del experimentado arquero, se mantienen los juveniles Facundo González, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas. Además, Kendry Páez sigue en la nómina y Sebastián Driussi también regresa tras su lesión.

Respecto a bajas, Matías Galarza Fonda no fue sumado a la lista por su inminente salida a la MLS, y Ezequiel Centurión, lesionado, fue baja de la nómina.

Los convocados de River para visitar a Vélez

ARQUEROS: Franco Armani, Santiago Beltrán.
DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Facundo González, Fabricio Bustos, Matías Viña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz.
VOLANTES: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Santiago Lencina, Kendry Páez.
DELANTEROS: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas.

Los convocados de River vs. Vélez (Prensa River)

Los convocados de River vs. Vélez (Prensa River)

La posible formación de River vs. Vélez por el Torneo Apertura

Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

DATOS CLAVES

  • Franco Armani regresa a la convocatoria de River Plate tras su última participación en 2025.
  • Marcos Acuña quedó fuera de la lista por un cuadro febril y decisión de Gallardo.
  • El partido contra Vélez Sarsfield se disputará este domingo a las 19:15 en Liniers.
