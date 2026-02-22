La calamitosa estadística del River de Marcelo Gallardo: no se daba hace 115 años

River volvió a perder y acumula tres derrotas al hilo. En la noche del domingo, cayó 1-0 ante Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura, que solo sirvió para agudizar la enorme crisis futbolística que transita y que pareciera ser eterna. Para colmo, el autor del gol fue Manuel Lanzini, sellando así otra vez una inexorable ley del ex en contra del Millonario por tercera ocasión consecutiva.

El segundo semestre de 2025 fue realmente malo y este inicio de 2026 es peor. No solo que está quedando afuera de los playoffs, sino que cada compromiso que pasa tiene menos juego colectivo y las individuales ya no aparecen ni como una posibilidad. En ese sentido, el elenco de Marcelo Gallardo acaba de conseguir una estadística digna de un equipo que pelearía el descenso.

Lo cierto es que River lleva 10 derrotas en los últimos 15 partidos por la Liga Profesional de Fútbol. Dicha cifra, es la peor racha de todo el fútbol argentino, lo que deja en evidencia la pésima actualidad en la que está inmerso. Tal es así este presente que, Newell’s y Atlético Tucumán acumulan 9, conjuntos que están luchando por la permanencia en Primera División de manera anticipada.

Marcelo Gallardo, durante la derrota de River ante Vélez. (Getty Images)

Hay un dato que da mayor contexto a este momento, pero que agrava la cuestión: es comparable con una racha de hace 115 años. Es que en aquella época tan lejana, más precisamente entre 1910 y 1911, fue la última vez que River perdió 13 de 20 partidos. Por ese motivo, el panorama es realmente complicado y se equipara con los peores registros de toda la historia de la institución.

Otro factor clave a resaltar es la condición de cada una de las derrotas y además los rivales: 4 caídas de local y 6 de visitante. En el Estadio Monumental perdió ante Deportivo Riestra, Sarmiento, Gimnasia y Tigre, todos rivales de menor jerarquía. Fuera de casa cayó frente a Atlético Tucumán, Rosario Central, el Superclásico contra Boca, Racing, Argentinos Juniors y Vélez.

Los jugadores de River tras perder ante Vélez. (Getty Images)

De esta manera, no caben dudas que la crisis que atraviesa River es realmente importante y prácticamente nunca había estado en una posición similar. De hecho, si se tienen en cuenta los últimos 15 encuentros, estaría peleando el descenso en la tabla anual y en los promedios. Y por si todavía faltara algo más, este año jugará la Copa Sudamericana por no clasificar a la Libertadores 2026.

