River Plate

Cuándo es el sorteo donde River conocerá a sus rivales en la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber respecto al sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, certamen que River volverá a disputar.

Por Julián Mazzara

Gonzalo Montiel, defensor de River.
Las autoridades de la Conmebol confirmaron el día y el horario en el que se llevará a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, donde River será uno de los protagonistas y principales candidatos al título.

A 11 años de su última participación en el certamen que conquistó, hasta el momento, por única vez en 2014, los comandados por Marcelo Gallardo intentarán volver a celebrar. Por eso mismo, la dirigencia reforzó al plantel con el objetivo de pelear hasta el final.

Cuándo es el sorteo donde River conocerá a sus rivales en la Copa Sudamericana 2026

Conmebol determinó que el sorteo se lleve a cabo el jueves 19 de marzo. La ceremonia tendrá lugar en Luque, Paraguay y comenzará a las 20:00 (hora de Argentina).

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Las únicas federaciones que tienen a todos los equipos clasificados son Argentina y Brasil. En tanto, los que pertenecen a otros países deberán pasar antes por la fase previa que se jugará en marzo. Pero por medio del ranking Conmebol, se puede ir armando los posibles bombos para el sorteo de la fase de grupos.

Cabe destacar que River y Racing serán cabezas de serie por ranking ya mencionado, mientras que San Lorenzo podría ir al Bombo 1 o al 2.

El posible Bombo 1 de la Copa Sudamericana 2026

  • River (3° en el Ranking Conmebol) – Argentina
  • Atlético Mineiro (6) – Brasil
  • San Pablo (7) – Brasil
  • Racing (9) – Argentina
  • Gremio (14) – Brasil
  • Santos – (27) – Brasil
A estos, se les sumarían 2 de estos 5 (el resto a Bombo 2):

  • Olimpia (15) – Paraguay
  • Atlético Nacional (30) – Colombia
  • América de Cali (36) – Colombia
  • San Lorenzo (37) – Argentina
  • Universidad de Chile (39) – Chile

Posible Bombo 2

  • Vasco da Gama (61) – Brasil
  • Melgar (49) o Cienciano (76) – Perú

Más los mejores 6 clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 3):

  • Palestino (52) – Chile
  • Millonarios (54) – Colombia
  • Caracas (56) – Venezuela
  • Defensor Sporting (80) – Uruguay
  • Racing de Montevideo (84) – Uruguay
  • Bucaramanga (86) – Colombia
  • Nacional (90) – Paraguay
  • Nacional Potosí (92) – Bolivia
  • Metropolitanos (93) – Venezuela
  • Tigre (97) – Argentina
Posible Bombo 3

Los 8 mejores clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 4):

  • Audax Italiano (100) – Chile
  • Aucas (101) – Ecuador
  • Monagas (105) – Venezuela
  • San Antonio Bulo Bulo (106) – Bolivia
  • Blooming (111) – Bolivia
  • Academia Puerto Cabello (116) – Venezuela
  • Boston River (123) – Uruguay
  • Cobresal (131) – Chile
  • Montevideo City Torque (135) – Uruguay
  • Deportivo Garcilaso (136) – Perú
  • Deportivo Cuenca (137) – Ecuador
  • Sportivo Trinidense (162) – Paraguay
  • Independiente Petrolero (159) – Bolivia

Posible Bombo 4

  • Deportivo Riestra (sin ranking) – Argentina
  • Barracas Central (S/R) – Argentina
  • Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores I
  • Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores II
  • Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores III
  • Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores IV

Más los 2 peores 6 clasificados, con prioridad para los de peor ranking (el resto a Bombo 3):

  • Recoleta FC (S/R) – Paraguay
  • Libertad FC (S/R) – Ecuador
  • Alianza Atlético (283) – Perú
  • Orense (247) – Ecuador
  • Macará (211) – Ecuador
  • Guabirá (169) – Bolivia
Los cruces de la fase preliminar

En este caso, serán a partido único. Y la localía se definió por sorteo. Cada uno de los ganadores accederá a la fase de grupos.

Paraguay

  • Trinidense vs Olimpia
  • Nacional vs Recoleta FC

Colombia

  • América de Cali vs Bucaramanga
  • Atlético Nacional vs Millonarios
Perú

  • Cienciano vs Melgar
  • Alianza Atlético vs Real Garcilaso

Chile

  • Universidad de Chile vs Palestino
  • Cobresal vs Audax Italiano

Venezuela

  • Caracas vs Metropolitanos
  • Puerto Cabello vs Monagas
Uruguay

  • Montevideo City Torque vs Defensor Sporting
  • Boston River vs Racing (M)

Ecuador

Deportivo Cuenca vs Libertad FC
Orense vs Macará

Bolivia

  • Blooming vs Independiente Petrolero o San Antonio Bulo Bulo
  • Nacional Potosí o Independiente Petrolero vs Guabirá

DATOS CLAVES

  • River Plate participará en la Copa Sudamericana 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.
  • El sorteo oficial del certamen continental se realizará el jueves 19 de marzo en Paraguay.
  • La ceremonia de la Conmebol iniciará a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque. Se podrá ver por Disney+.
