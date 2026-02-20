Las autoridades de la Conmebol confirmaron el día y el horario en el que se llevará a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, donde River será uno de los protagonistas y principales candidatos al título.

A 11 años de su última participación en el certamen que conquistó, hasta el momento, por única vez en 2014, los comandados por Marcelo Gallardo intentarán volver a celebrar. Por eso mismo, la dirigencia reforzó al plantel con el objetivo de pelear hasta el final.

Cuándo es el sorteo donde River conocerá a sus rivales en la Copa Sudamericana 2026

Conmebol determinó que el sorteo se lleve a cabo el jueves 19 de marzo. La ceremonia tendrá lugar en Luque, Paraguay y comenzará a las 20:00 (hora de Argentina).

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Las únicas federaciones que tienen a todos los equipos clasificados son Argentina y Brasil. En tanto, los que pertenecen a otros países deberán pasar antes por la fase previa que se jugará en marzo. Pero por medio del ranking Conmebol, se puede ir armando los posibles bombos para el sorteo de la fase de grupos.

Cabe destacar que River y Racing serán cabezas de serie por ranking ya mencionado, mientras que San Lorenzo podría ir al Bombo 1 o al 2.

El posible Bombo 1 de la Copa Sudamericana 2026

River (3° en el Ranking Conmebol) – Argentina

Atlético Mineiro (6) – Brasil

San Pablo (7) – Brasil

Racing (9) – Argentina

Gremio (14) – Brasil

Santos – (27) – Brasil

A estos, se les sumarían 2 de estos 5 (el resto a Bombo 2):

Olimpia (15) – Paraguay

Atlético Nacional (30) – Colombia

América de Cali (36) – Colombia

San Lorenzo (37) – Argentina

Universidad de Chile (39) – Chile

Posible Bombo 2

Vasco da Gama (61) – Brasil

Melgar (49) o Cienciano (76) – Perú

Más los mejores 6 clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 3):

Palestino (52) – Chile

Millonarios (54) – Colombia

Caracas (56) – Venezuela

Defensor Sporting (80) – Uruguay

Racing de Montevideo (84) – Uruguay

Bucaramanga (86) – Colombia

Nacional (90) – Paraguay

Nacional Potosí (92) – Bolivia

Metropolitanos (93) – Venezuela

Tigre (97) – Argentina

Posible Bombo 3

Los 8 mejores clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 4):

Audax Italiano (100) – Chile

Aucas (101) – Ecuador

Monagas (105) – Venezuela

San Antonio Bulo Bulo (106) – Bolivia

Blooming (111) – Bolivia

Academia Puerto Cabello (116) – Venezuela

Boston River (123) – Uruguay

Cobresal (131) – Chile

Montevideo City Torque (135) – Uruguay

Deportivo Garcilaso (136) – Perú

Deportivo Cuenca (137) – Ecuador

Sportivo Trinidense (162) – Paraguay

Independiente Petrolero (159) – Bolivia

Posible Bombo 4

Deportivo Riestra (sin ranking) – Argentina

Barracas Central (S/R) – Argentina

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores I

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores II

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores III

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores IV

Más los 2 peores 6 clasificados, con prioridad para los de peor ranking (el resto a Bombo 3):

Recoleta FC (S/R) – Paraguay

Libertad FC (S/R) – Ecuador

Alianza Atlético (283) – Perú

Orense (247) – Ecuador

Macará (211) – Ecuador

Guabirá (169) – Bolivia

Los cruces de la fase preliminar

En este caso, serán a partido único. Y la localía se definió por sorteo. Cada uno de los ganadores accederá a la fase de grupos.

Paraguay

Trinidense vs Olimpia

Nacional vs Recoleta FC

Colombia

América de Cali vs Bucaramanga

Atlético Nacional vs Millonarios

Perú

Cienciano vs Melgar

Alianza Atlético vs Real Garcilaso

Chile

Universidad de Chile vs Palestino

Cobresal vs Audax Italiano

Venezuela

Caracas vs Metropolitanos

Puerto Cabello vs Monagas

Uruguay

Montevideo City Torque vs Defensor Sporting

Boston River vs Racing (M)

Ecuador

Deportivo Cuenca vs Libertad FC

Orense vs Macará

Bolivia

Blooming vs Independiente Petrolero o San Antonio Bulo Bulo

Nacional Potosí o Independiente Petrolero vs Guabirá

DATOS CLAVES

River Plate participará en la Copa Sudamericana 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo .

participará en la Copa Sudamericana 2026 bajo la dirección técnica de . El sorteo oficial del certamen continental se realizará el jueves 19 de marzo en Paraguay.

en Paraguay. La ceremonia de la Conmebol iniciará a las 20:00 (hora de Argentina) en Luque. Se podrá ver por Disney+.

