Luego de marcar en la victoria de su equipo, el lateral bancó a su compañero, que fue reprobado por los hinchas.

En el marco de la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, River le ganó 3 a 1 a Independiente Rivadavia con goles de Gonzalo Montiel de penal más un doblete de Tomás Galván, mientras que Álex Arce descontó para la visita.

Luego del encuentro, el mismo Montiel habló con la transmisión oficial de TNT Sports y dentro de los temas que tocó se refirió al presente que atraviesa Lucas Martínez Quarta, quien fue reprobado por los hinchas debido al rendimiento que tuvo en los últimos partidos.

“Hoy quedó demostrado que hizo un gran partido, lo viene haciendo bien también. Tiene el apoyo de todos nosotros, los compañeros estamos encima y se merece el buen partido que hizo por la clase de persona que es“, fueron las palabras de Montiel para bancar a su compañero.

Por otro lado, se refirió al rendimiento del equipo en esta importante victoria: “Hoy pudimos mostrar lo que veníamos haciendo y se vio reflejado en los goles. Lo más importante fue sumar de a tres”. Y agregó sobre su efectividad en los penales: “Entreno en el día a día para mejorar. Lo importante fue que el equipo sumo de a tres, sumó buen juego y seguimos creciendo como equipo”.

Y agregó, sobre la llegada de Leonardo Ponzio al plantel luego de hacer su debut como local: “Fue compañero, es una gran persona. También se merece el momento que está pasando”.

Para cerrar, le dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien hace una semana confirmó a través de un comunicado oficial que no jugará más con la Selección Argentina: “Genera lo que genera a todos. Fue una leyenda para nosotros, es una gran persona también y ganó todo con nuestra Selección”.

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