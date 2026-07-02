La Albiceleste se medirá ante el conjunto africano el próximo viernes 3 de julio desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

La ilusión está intacta. La Selección Argentina va por el bicampeonato del mundo y el duelo ante Cabo Verde en Miami es un escalón más rumbo al gran sueño. No será un partido sencillo, la selección africana ya dejó en claro que puede complicar a cualquier rival, al menos así lo hizo en su zona ante España y Uruguay.

El próximo viernes, a partir de las 19 horas, Argentina enfrentará por los 16avos de final del Mundial a Cabo Verde en Miami, la ciudad estadounidense con más presencia de argentinos viviendo, pero también la más accesible para llegar desde todos los puntos del país. El el Hard Rock Stadium entran 65 mil espectadores y se espera que sea una marea de argentinos.

No solamente habrá una multitud dentro del estadio, también se espera que haya muchos argentinos en las inmediaciones sin entradas. Como en Estados Unidos la reventa es legal, la propia FIFA ofrece esa opción a través de su sitio web oficial y los precios van desde los 2.070 hasta loas 10 mil dólares.

Cabe recordar que la Selección Argentina enfrentó a Argelia en Kansas City y luego jugó sus partidos ante Austria y Jordania en Dallas, si bien los estadios estuvieron repletos con una gran mayoría de argentinos, la realidad es que lo que se espera en Miami todavía no se vio en esta Copa del Mundo.

A la gran comunidad argentina que vive en esa ciudad se estima que van a llegar unas 50 mil personas más sin entradas. El propio Claudio Tapia afirmó hace unos días que ya negocia con FIFA para que la mayoría de los argentinos puedan conseguir su ticket para alentar a los de Scaloni.

Los precios de la reventa

(Web oficial de la FIFA)

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Web oficial de la FIFA

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DATOS CLAVE

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026.

enfrentará a este viernes a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026. Se espera un marco imponente con una multitud de hinchas albicelestes en una ciudad clave por su accesibilidad y gran comunidad de argentinos residentes.

Debido a la altísima demanda, las entradas de reventa oficial en el sitio web de la FIFA alcanzan valores que oscilan entre los 2.070 y los 10.000 dólares.