En medio de una grave crisis económica, todo indica que el sobrino nieto de Diego Armando Maradona dejará la institución de La Paternal.

Aunque Hernán López Muñoz se encamina a un regreso a la MLS tras el reclamo formal de San Jose Earthquakes por la falta de pago del pase del futbolista, el habilidoso de Argentinos Juniors suena como el gran refuerzo de Boca Juniors para la próxima temporada.

En medio de este clima de especulación, rumores y tensión, López Muñoz, confeso hincha de Argentinos Juniors, publicó en sus redes sociales un mensaje para despedir el año del Bicho, y lo hizo con fuertes palos a la dirigencia. Todo indica que la relación entre el sobrino nieto de Maradona y los dirigentes del Bicho, presidido por Cristian Malaspina, alcanzó el punto de no retorno.

Así lo dejó ver López Muñoz, quien no se contuvo a la hora de hablar sobre el tema. Su mensaje se suma a la fuerte declaración de Francisco Álvarez, quien suena en River Plate y también apuntó contra la dirigencia. El aire tenso en La Paternal se corta con cuchara y no parece que nada bueno saldrá de él.

El mensaje de López Muñoz

“Bueno, se terminó el año futbolístico para nosotros. Primero que nada, agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo. Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas“, expresó López Muñoz a tráves de un posteo en su cuenta de Instagram.

“Gracias al cuerpo técnico y al staff que, como dije antes, a pesar de todo, siempre tiraron para adelante y quisieron lo mejor para el equipo y para el grupo. Y a la gente, agradecerles también por el aguante. Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros. Pero bueno, esperemos que todo lo que venga adelante sea para mejor y por el bien de la institución. Abrazo grande y que terminen bien el año.”

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López Muñoz, próximo a volver a la MLS

Según información de Germán García Grova, San Jose Earthquakes, la franquicia de la MLS, reclama que no recibió un solo pago por el 100 % del pase de López Muñoz, adquirido por el Tifón de Boyacá este año.

Así, el equipo dirigido por Bruce Arena solicita el regreso de López Muñoz para que se sume al plantel a partir de enero de 2027, de cara a la temporada “sprint” de la MLS previo al estreno del calendario de verano a primavera, como el de las principales ligas europeas. Hasta ahora, la MLS utilizaba un formato de primavera a otoño (marzo a diciembre).

La alternativa que le queda a Argentinos

Para evitar el regreso de López Muñoz a la MLS y poder ejecutar alguna venta del futbolista para conseguir fondos en medio de su crisis económica e institucional, Argentinos Juniors deberá saldar su deuda con la franquicia estadounidense.

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Además, hacerlo también sería un paso importante para levantar la inhibición de la FIFA por los próximos tres mercados de pases. Sin dudas, López Muñoz es visto como uno de los principales activos en La Paternal para hacer dinero y empezar a salir del pozo en el que está el Bicho.

Sin embargo, la gran dificultad que presenta el sobrino nieto de Maradona es que Argentinos ni siquiera es el dueño legal de su pase. Deberá pagar ese pase antes de embarcarse en cualquier negociación sobre el futuro de López Muñoz. Pagar para vender es el nombre del juego para Malaspina y compañía cuando se trata de López Muñoz.

En síntesis

Hernán López Muñoz criticó públicamente a la dirigencia de Argentinos Juniors por deudas y promesas incumplidas.

criticó públicamente a la dirigencia de Argentinos Juniors por deudas y promesas incumplidas. San Jose Earthquakes reclama el regreso del jugador en enero de 2027 por falta de pago.

reclama el regreso del jugador en por falta de pago. Argentinos Juniors tiene una inhibición de la FIFA por los próximos tres mercados de pases.