River anunció el regreso de David Trezeguet: el puesto que ocupará

David Trezeguet dejó una huella imborrable en el hincha de River. Cuando el equipo se encontraba entre las tinieblas y disputaba la B Nacional, el francés nacido en la ciudad de Ruan decidió darle un giro inesperado a su vida, rompió su matrimonio y se mudó hacia Argentina para sumarse al elenco de Núñez.

El campeón del mundo con el seleccionado galo en 1998 dejó los lujos de Dubái, donde defendía la camiseta de Baniyas, y viajó hacia Buenos Aires para jugar con la camiseta del Millonario. Llegó en diciembre de 2011 y se marchó en julio de 2013, donde terminó fichando por Newell’s Old Boys. Pero ahora, River aparece en su camino, otra vez.

A través de un comunicado oficial que se publicó en el sitio oficial del club, se anunció el arribo del ex atacante de Juventus: “David Trezeguet fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional orientado a la vinculación y representación del Club, con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional de River Plate. La presentación se realizó junto al presidente, Stefano Di Carlo”, rezó el mensaje.

Con muchísimo orgullo, revelaron que “se incorpora como una figura de referencia para continuar fortaleciendo el posicionamiento de River“. Además, agregaron que “trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para la institución”.

David Trezeguet fue presentado en su nuevo rol junto a Stefano Di Carlo. (Foto: Prensa River)

Antes de anunciar que el Millonario “continúa fortaleciendo su estructura institucional y su estrategia de crecimiento, incorporando a una figura con identidad, trayectoria y visión, en línea con el trabajo sostenido que impulsa el posicionamiento y la proyección de la marca River Plate”, dejaron en claro cuáles serán las funciones que realizará el ex jugador con pasado en AS Mónaco.

Publicidad

Publicidad

El armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones.

El acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y partners del Club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

La representación institucional y deportiva del Club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación.

Instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave (locales y, cuando corresponda, del exterior), en coordinación con las áreas correspondientes del Club.

ver también River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

ver también Paulo Díaz se transformó en el nuevo Gattoni de River por la comodidad de su jugoso sueldo

DATOS CLAVES