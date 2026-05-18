El defensor chileno, que viene recuperándose de un desgarro, podría llegar a ser tenido en cuenta contra Bragantino, por Sudamericana.

Se aproximan días realmente movidos para River Plate. Sucede que, el próximo domingo, el Millonario enfrentará a Belgrano de Córdoba bajo la órbita de la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional Como consecuencia de ella, hay una enorme expectativa entre todos y cada uno de los hinchas de la entidad de Núñez.

De todas maneras, previamente, más precisamente este miércoles, River debe presentarse por la quinta fecha de la presente edición de la Copa Sudamericana. Con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, el equipo que dirige Eduardo Coudet se encontrará frente a frente con Red Bull Bragantino con la misión de sellar la primera colocación de la zona.

Como consecuencia de ello, el Chacho tendrá un dilema, el cual se centra en los once elegidos para chocar con la mencionada institución brasileña a pocos días del trascendental cotejo en el que estará en disputa un nuevo título. Por ende, todo indica que el entrenador de River preservará a una buena cantidad de nombres propios.

Así las cosas, en las últimas horas surgieron buenas noticias sobre uno de los integrantes de la enfermería del Millonario. Se trata de Paulo Díaz, defensor chileno que, más allá de que venía relegado por detrás de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, podría ponerse a disposición de cara al propio partido contra Bragantino.

Paulo Díaz durante un partido de River. (Foto: Getty)

El experimentado zaguero de 31 años de edad viene recuperándose de un desgarro y se encuentra a la espera del alta médica correspondiente. Este martes, el exjugador de San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos, será probado para corroborar cuál es su respuesta y si puede integrar la lista de convocados por la Sudamericana.

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No es un detalle menor que el 56 veces internacional con el seleccionado chileno respondió bien en el entrenamiento de este lunes, por lo que el nuevo paso es imponerle una exigencia mayor. Si la misma vuelve a ser positiva, es prácticamente un hecho que será uno de los integrantes de la nómina de concentrados de Coudet.

Lógicamente, por carácter transitivo y si puede estar a disposición frente a Bragantino, Paulo Díaz también podría estar convocado para el partido que definirá al nuevo campeón de la máxima categoría del fútbol argentino. En ese caso, ocuparía un lugar en el banco de los suplentes, a la espera de contar con una nueva chance.

Los números de Paulo Díaz en River

Paulo Díaz llegó a River a mediados de 2019. Desde ese entonces, el oriundo de la ciudad chilena de Santa Cruz ha logrado ver acción en 221 partidos de carácter oficial, aportando 13 goles y 3 asistencias. Al mismo tiempo, formó parte de la conquista de siete títulos, todos de índole doméstico.

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Las tres bajas sensibles para la final vs. Belgrano

El pasado sábado, River recibió a Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura y Coudet tuvo que hacer tres cambios obligados por lesiones. Si bien no fueron de gravedad, ninguno de los afectados podrá estar en la final. Se trata de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Bustos, Silva y Freitas serían sus reemplazantes.

DATOS CLAVE

River Plate enfrentará a Belgrano el domingo en la final del Torneo Apertura 2026.

El DT Eduardo Coudet evalúa convocar al lesionado Paulo Díaz contra Red Bull Bragantino.

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