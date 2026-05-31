Chiqui Tapia confesó que eliminaría los promedios del fútbol argentino: “No existen en ninguna parte del mundo”

El presidente de la AFA reconoció que, si la decisión dependiera de él, dejaría de utilizar que actualmente decreta un descenso a la Primera Nacional.

Aunque el fútbol argentino ingresó en su receso por el Mundial 2026, las discusiones alrededor del formato de competencia, la cantidad de equipos y el sistema de descensos parecen ser temáticas de nunca acabar. Y quien volvió a encender el debate fue nada menos que Claudio Tapia, aunque esta vez con una postura inédita: se mostró a favor de eliminar los promedios en la Primera División.

En una entrevista con Emiliano Coroniti, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aseguró que, si la decisión recayera en sus manos, el sistema ya no existiría. “Si fuera por mí, los hubiera sacado los promedios, pero los clubes no quieren y yo me adapto a lo que ellos dicen: dejemos los promedios”, expresó. Además, dejó en claro cuál sería, para él, el mecanismo ideal para definir las pérdidas de categoría: “Para mí no debería haber promedios en el fútbol argentino, que se vayan el último y el anteúltimo, como tiene que ser y como era antes”.

En ese sentido, el mandatario también recordó que durantes las Asamblea vno existió quórum parte de los dirigentes presentes para suspender los descensos. “Cuando nosotros votamos que no haya descensos, no hubo un voto en contra. Está grabado”, aseguró Tapia, remarcando que las decisiones estructurales del fútbol argentino se toman con consenso entre los clubes.

Además, al argumentar su postura, Tapia apuntó contra la singularidad del mecanismo argentino respecto al resto del mundo. “¿En el mundo existen los promedios? En ninguna parte”, lanzó. Sin embargo, también reconoció que el formato local con 30 equipos suele ser objeto de críticas y aprovechó para volver a defenderlo, comparándolo con las expansiones que atraviesan las principales competencias internacionales.

[DEPORTES] "Ningún asambleísta estuvo en contra que no haya descensos": "Chiqui" Tapia hubiera sacado los promedios del fútbol argentino porque "en el mundo no existen, pero "los clubes no quieren", y preferiría que se fueran "el último y el anteúltimo".



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“Alguno me dirá que tampoco hay 30 equipos, pero el Mundial de Clubes se juega con más equipos, el Mundial se juega con más equipos y el de 2030 se va a 64 selecciones. La Champions también se juega con más equipos”, argumentó el presidente de AFA, sosteniendo nuevamente una postura que ya había defendido en otras oportunidades frente a las críticas sobre el tamaño de la Primera División.

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La historia de los promedios en el fútbol argentino

Los promedios fueron implementados oficialmente en el fútbol argentino en 1957, aunque comenzaron a utilizarse de manera ininterrumpida desde 1983. El sistema calcula una media de puntos obtenidos durante las últimas tres temporadas para actualmente determinar uno de los descensos a la Primera Nacional, mientras que el otro se define mediante la tabla anual.

Vale recordar que en 2019 existió un principio de acuerdo para eliminarlos durante la etapa de la Superliga, aunque la iniciativa finalmente no prosperó. Desde aquel entonces, el tema dejó de encontrarse en peligro.

Datos clave

El dirigente Claudio Tapia se manifestó públicamente a favor de eliminar los promedios.

se manifestó públicamente a favor de eliminar los promedios. Declaró que prefiere que los descensos correspondan al último y anteúltimo de la tabla.

de la tabla. El presidente de AFA defendió el polémico formato de competencia con 30 equipos.