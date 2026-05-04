Luego de la derrota ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, River Plate debe barajar y dar de nuevo de cara a los próximos duelos, cruciales en todos los frentes. Sin embargo, Eduardo Coudet recibió una mala noticia este lunes al confirmarse la baja de uno de sus jugadores.

Es que Paulo Díaz sufrió un desgarro en el en el recto anterior izquierdo y estará fuera de las canchas por alrededor de tres semanas. Así, Chacho pierde a una de sus opciones para la defensa central, al menos para los próximos dos compromisos.

Si bien el chileno no viene contando con minutos en este nuevo ciclo, su última convocatoria había sido para la visita ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. Ante el Decano tucumano ya había estado ausente por esta molestia que luego se transformó en desgarro.

Paulo Díaz ante Sarmiento, una de sus últimas apariciones. (Foto: Getty)

De esta manera, Díaz estará de baja para la visita de este jueves ante Carabobo por el certamen internacional. Además, estará ausente en el duelo en el Estadio Monumental ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

En caso de que el Millonario continúe avanzando en el certamen local, Díaz también se perdería al menos los cuartos de final y habría que ver su evolución con respecto a hipotéticas semifinales.

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Los números de Paulo Díaz en 2026

El defensor de 31 años perdió terreno en los últimos años con la camiseta de River Plate. Este año, entre todas las competencias y teniendo en cuenta los ciclos de Gallardo y Coudet, afrontó apenas 7 compromisos con 289 minutos totales en cancha.

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