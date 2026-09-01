El mediocampista pasó del Chelsea al elenco Ciudadano a cambio de 145 millones de euros en el último día del mercado de pases.

Este martes cierra el libro de pases en Europa y, como era de esperar, hubo movimientos importantes. Uno de ellos fue la venta de Enzo Fernández de Chelsea a Manchester City. El mediocampista formado en River cambió de club dentro de la Premier League a cambio de 145 millones de euros

Producto del mecanismo de solidaridad, River recibirá una suma importante de dinero: nada más y nada menos que 5.075.000 de euros. Esto se debe a lo establecido por la FIFA para el club formador. Cabe recordar que Enzo hizo las Divisiones Inferiores en el Millonario, allí debutó en Primero, luego se marchó a préstamo a Defensa y Justicia, para luego regresar a Núñez y brillar de la mano de Marcelo Gallardo.

Enzo Fernández en la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Maresca, figura clave para la llegada de Enzo

Para la llegada de Enzo Fernández a Manchester City fue importante que Enzo Maresca se haga cargo del elenco Ciudadano luego de la salida de Pep Guardiola. Cabe recordar que el italiano tuvo al ex volante de River en Chelsea entre mediados de 2024 y fines de 2025.

El paso de Enzo Fernández por Chelsea

A fines de enero de 2023, Chelsea apostó fuerte por Enzo Fernández y se lo compró a Benfica a cambio de 121 millones de euros. Luego de tres años y medio en el elenco de Londres, el volante formado en Núñez disputó un total de 169 partidos en los que marcó 31 goles y brindó 30 asistencias. Fue campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

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