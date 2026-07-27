Nueva regla en la Premier League: si un arquero pide atención médica, un futbolista debe salir del campo de juego

Con excepciones y algunos ítems a tener en cuenta, la FA lo implementará en todas las categorías del fútbol inglés.

La Premier League es la mejor liga del mundo y eso no está en discusión. Como otras tantas veces, también busca liderar desde el reglamento y es por eso que propuso un cambio drástico: si un arquero pide atención médica, un compañero debe abandonar el campo de juego. De hecho, creen que esta contundente medida marcaría un antes y un después en el deporte.

Tony Harrington, árbitro de la Premier League. (Getty Images)

La FA (Football Association) resolvió implementar el ensayo en todas las categorías, a la espera de la autorización definitiva de la IFAB (International Football Association Board). De esta manera, se estima que la modificación sería utilizada en: Premier League, la English Football League (EFL), la National League y la Women’s Super League.

Lo cierto es que, según informan desde Inglaterra, cuando un arquero sea atendido por los médicos, un futbolista de campo deberá salir. En principio, la intención es que sea durante un minuto desde el momento en el que se reanuda el partido, tal como ocurre cuando un jugador finge una lesión, regla implementada desde la Copa del Mundo 2026.

Emiliano Martínez, atendido por un médico de Aston Villa. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es cómo se selecciona al protagonista que abandona el campo de juego. En ese preciso momento, el director técnico tiene 10 segundos para elegir quién sale. En caso de incumplir con el tiempo establecido previamente por las autoridades, el árbitro sacará al capitán y aguardará el visto bueno para reingresar.

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Eso sí, hay excepciones claves para este tipo de situaciones. La nueva regla que busca implementar la Premier League no aplica si el choque fue con un compañero o si hubo infracción inmediata contra el arquero. Al mismo tiempo, también pierde validez en casos de sangre o conmoción cerebral, por lo que el árbitro debe contemplar el panorama previo.

Enzo Fernández, capitán de Chelsea. (Getty Images)

Esta drástica medida se impondrá para erradicar la pérdida de tiempo, decisión que muchas veces toman los arqueros para ‘enfriar’ o cortar el envión del rival y que tenga que frenarse momentáneamente el encuentro. Así las cosas, ya se trabaja para impedir que se corte el juego lo menos posible y la reanudación sea rápida para fomentar más tiempo neto.