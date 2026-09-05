Revolución en la Selección: el histórico mercado de pases con éxodo masivo de argentinos

Ni después de Qatar 2022 se vio tanto movimiento. Dibu Martínez, Enzo Fernández, Cuti Romero y varias joyas de la Selección cambiaron de club en un mercado europeo lleno de sorpresas.

El boom por los futbolistas argentinos no se detiene. Cuando todos pensaban que el pico máximo de transferencias se había dado después del Mundial, este mercado de pases rompió todos los moldes. Los jugadores que orbitan la Selección Argentina de Lionel Scaloni fueron los grandes protagonistas, con movimientos impensados, regresos y bombazos que cambian el mapa del fútbol europeo.

El repaso uno por uno de los argentinos que cambiaron de club

Los pesos pesados sacuden la Premier League

El fútbol inglés fue el gran epicentro de los movimientos de nuestras máximas figuras:

Dibu Martínez y Valentín Barco: el arquero cumplió su anhelo de llegar a un gigante y fichó por el Chelsea , club al que también arribó el “Colo” Barco para ser pieza clave en el nuevo esquema del DT Xabi Alonso.

el arquero cumplió su anhelo de llegar a un gigante y fichó por el , club al que también arribó el “Colo” Barco para ser pieza clave en el nuevo esquema del DT Xabi Alonso. Enzo Fernández y Gero Rulli: el mediocampista pasó al Manchester City para reencontrarse con Enzo Maresca en la era post-Guardiola. Al equipo Citizen también llegó Rulli, quien dejó Marsella para ser el arquero suplente.

el mediocampista pasó al para reencontrarse con Enzo Maresca en la era post-Guardiola. Al equipo Citizen también llegó Rulli, quien dejó Marsella para ser el arquero suplente. Alejandro Garnacho: armó las valijas rumbo al Aston Villa para ser potenciado por Unai Emery.

armó las valijas rumbo al para ser potenciado por Unai Emery. Exequiel Palacios: cumplió su sueño de jugar en Inglaterra, pero sorprendió fichando para el Ipswich Town.

Caudillos de lujo para LaLiga y la Serie A

Las defensas y las delanteras en España e Italia también se tiñeron de celeste y blanco:

Cuti Romero: fichaje estelar del Atlético de Madrid . El Cholo Simeone por fin tiene a su líder para la zaga. Para reemplazarlo, el Tottenham fichó a Marcos Senesi .

fichaje estelar del . El Cholo Simeone por fin tiene a su líder para la zaga. Para reemplazarlo, el Tottenham fichó a . La nueva legión de la Roma: bajo el mando de Gian Piero Gasperini y en el año de su centenario, la loba sumó a Nahuel Molina , Leo Balerdi y al delantero Santi Castro , quienes se unen a Paulo Dybala y Matías Soulé.

bajo el mando de Gian Piero Gasperini y en el año de su centenario, la loba sumó a , y al delantero , quienes se unen a Paulo Dybala y Matías Soulé. Nico González: regresó a la Juventus y ya empezó a pagar la confianza de la directiva con golazos.

Joyas buscando rodaje y un regreso top

Claudio Echeverri: tras dejar el City, fue cedido al Benfica , un club especialista en potenciar jóvenes promesas como ya hizo con Gianluca Prestianni.

tras dejar el City, fue cedido al , un club especialista en potenciar jóvenes promesas como ya hizo con Gianluca Prestianni. Thiago Almada: el bombazo sudamericano. Luego de no ganar rodaje con el Cholo Simeone en el Atleti, volvió al país para ser el fichaje top de River Plate .

el bombazo sudamericano. Luego de no ganar rodaje con el Cholo Simeone en el Atleti, volvió al país para ser el fichaje top de . Armada Viola y más: la Fiorentina se reforzó con Franco Mastantuono (a préstamo del Real Madrid) y Mateo Pellegrino. Por su parte, Facundo Buonanotte llegó al Elche y Facundo Medina recaló en el Bayer Leverkusen.

Con tantos movimientos de peso pesado en los mejores clubes del mundo, ¿cuál de todos estos fichajes creés que va a tener el mayor impacto en la próxima temporada?