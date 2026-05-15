Stefano Di Carlo calentó la previa ante Rosario Central: “Somos 15 millones de hinchas de River mirando con la guardia alta”

En medio de las polémicas arbitrales que sacuden al fútbol argentino, el presidente de River pidió "estar atentos" de cara de la semifinal en el Monumental.

En medio de las polémicas y cuestionamientos al arbitraje del fútbol argentino, River se metió de lleno en la previa de la semifinal del Torneo Apertura frente a Rosario Central. A horas del duelo en el Monumental, el presidente del club, Stefano Di Carlo, fijó postura y dejó un mensaje contundente puertas adentro y hacia afuera: “Somos 15 millones de hinchas de River mirando con la guardia alta”.

Las declaraciones del dirigente en el streaming Y ya lo ve, y ya lo ve llegan después de las fuertes discusiones que se generaron tras el cruce entre Rosario Central y Racing Club, partido que despertó críticas desde la Academia por distintos fallos arbitrales.

En ese contexto, Di Carlo dejó en claro que en Núñez seguirán de cerca todo lo que ocurra durante la semifinal. “Hay que estar como estamos, con la guardia alta. Hay que estar atentos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas de River. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos”, expresó.

Acto seguido, volvió a reforzar su idea central: “Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta; 85 mil en la cancha”. En ese sentido, remarcó el peso que tiene el partido no solo por tratarse de una semifinal, sino también por el clima que se generó alrededor del arbitraje en las últimas semanas. “Los hinchas miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo muy bien porque va a ser lo mejor para todos”, sostuvo.

"HAY QUE ESTAR CON LA GUARDIA ALTA, HAY QUE ESTAR ATENTO"



🗣️Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, en vivo con @HernanSCastillo en #YYALOVE



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La crítica al rendimiento futbolístico de River

Más allá del mensaje institucional, Di Carlo también hizo una autocrítica sobre el presente futbolístico del equipo de Eduardo Coudet. “No estamos en el mejor momento ni hemos tenido los mejores años. River no termina de gustar jugando al fútbol. Otro equipo con este presente estaría conforme, pero nosotros sentimos que River debe seguir progresando y jugar mejor”, sostuvo.

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En esa misma línea, defendió las críticas y los reclamos de los hinchas, asegurando que forman parte de la identidad del club. “Cuando uno ve cosas que no le gustan respecto del fútbol de River y del presente, uno patalea, se queja y reclama como hincha. Eso es absolutamente válido”, señaló.

Al mismo tiempo, el mandatario adelantó que el club ya trabaja en el próximo mercado de pases y confirmó que habrá incoroporaciones para el segundo semestre. “River se va a reforzar, eso es un hecho. Todos vemos lo mismo y somos conscientes de las cuestiones que hay que abordar”, aseguró.

Datos clave

Stefano Di Carlo pidió mantener la guardia alta ante Rosario Central por polémicas arbitrales.

pidió mantener la ante Rosario Central por polémicas arbitrales. El dirigente exigió atención a 15 millones de hinchas y al bloque institucional de River.

y al bloque institucional de River. La postura surge tras fallos arbitrales en el reciente duelo entre Rosario Central y Racing.