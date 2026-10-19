Tomás Galván, protagonista de un curioso récord en la historia reciente de River

El mediocampista rompió el cero ante el Pirata en Córdoba con un remate certero en la última jugada del primer tiempo.

River se lució, goleó a Belgrano en Córdoba por 3 a 0 y escaló posiciones en las tablas. Los de Leonardo Ponzio jugaron un partido redondo de comienzo a fin con un muy buen rendimiento general y varios jugadores que se destacaron en lo individual, como es el caso de Tomás Galván, que además de marcar el primer gol, tuvo un muy buen partido.

Según un exhaustivo análisis estadístico, la cuenta @lahistoriariver -de enorme labor- encontró un récord curioso de Tomás Galván: es el primer jugador de River en el Siglo XXI en marcarle cuatro goles en tres partidos en un mismo año a un mismo rival.

River se midió ante el Pirata en tres oportunidades en este 2026. La primera de ellas fue en marzo por la fecha 13 del Apertura, en aquella oportunidad los de Coudet golearon por 3 a 0 y Galván se anotó en el marcador por duplicado. El mediocampista también anotó en la final del Apertura -derrota por 3 a 2- e hizo lo mismo el pasado domingo en la victoria por 3 a 0 en Córdoba en el marco de la jornada 13 del Clausura.

¡¡RIVER PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! A Galván le quedó la pelota justa y la puso contra un palo para que el Millonario se vaya al descanso 1-0 vs. Belgrano



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Los 17 casos en la historia de River

Víctor Marchetti vs. Platense (1977): 8 goles en 3 partidos.

Bernabé Ferreyra vs. Atlanta (1932): 6 goles en 3 partidos.

Bernabé Ferreyra vs. Talleres Escalada-Lanús (1934): 6 goles en 3 partidos.

Ramón Centurión vs. Argentinos Juniors (1989): 5 goles en 4 partidos.

Bernabé Ferreyra vs. Estudiantes (1932): 5 goles en 3 partidos.

Oscar Más vs. Banfield (1971): 5 goles en 3 partidos.

Daniel Passarella vs. Racing (1976): 5 goles en 3 partidos.

Bernabé Ferreyra vs. Platense (1933): 4 goles en 3 partidos.

Bernabé Ferreyra vs. Ferro (1934): 4 goles en 3 partidos.

Roberto D’Alessandro vs. Huracán (1941): 4 goles en 3 partidos.

Ángel Labruna vs. Platense (1949): 4 goles en 3 partidos.

Pedro González vs. Vélez (1979): 4 goles en 3 partidos.

Enzo Francescoli vs. Estudiantes (1985): 4 goles en 3 partidos.

Luis Amuchástegui vs. Estudiantes (1985): 4 goles en 3 partidos.

Walter Silvani vs. Argentinos Juniors (1993): 4 goles en 3 partidos.

Juan Pablo Ángel vs. Colón (1998): 4 goles en 3 partidos.

Tomás Galván vs. Belgrano (2026): 4 goles en 3 partidos.

¿Qué se le viene a River?

25/10 – River vs. Racing – Torneo Clausura

01/11 – Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C – Aldosivi vs. River – Torneo Clausura

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