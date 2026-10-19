Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

El Millonario goleó a Belgrano en Córdoba y escaló posiciones tanto en el Clausura como en la Tabla Anual.

River se armó para ganarlo todo, pero el 2026 estuvo repleto de irregularidades. En un fútbol argentino donde cuesta encontrar un claro dominante, los de Núñez todavía tienen chances de ser campeones de Liga -el ganador de la Anual- y también del Clausura, aunque para eso será determinante lograr sostener el nivel mostrado en la victoria del pasado domingo ante Belgrano.

Uno de los grandes objetivos de River es jugar la Libertadores 2027 y para eso todavía tiene dos caminos posibles. El que más desean los hinchas es mediante la consagración en el Torneo Clausura. Los de Ponzio ya se acomodaron en la zona de clasificación a los playoffs y, de momento, jugarían los octavos de final ante Vélez en Liniers.

La otra manera de disputar la Copa Libertadores 2027 es mediante la clasificación por la Tabla Anual, en la cual actualmente está en la séptima posición, a cinco puntos de Boca y Argentinos, los primeros en esta tabla. Cabe destacar que se clasifican los tres primeros que no haya obtenido su plaza por otro medio.

River goleó a Belgrano con un Correa sobresaliente. (Foto: Getty).

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Independiente (7°A)

Defensa y Justicia (3°A) – Sarmiento (6°B)

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Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)

Vélez (4°A) – River Plate (5°B)

Boca Juniors (2°A) – Huracán (7°B)

Belgrano (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

Así está la Tabla Anual

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos San Lorenzo – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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¿Qué se le viene a River?

25/10 – River vs. Racing – Torneo Clausura

01/11 – Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C – Aldosivi vs. River – Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

River Plate mantendría chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027 por dos vías.

mantendría chances de clasificar a la por dos vías. River Plate enfrentaría a Vélez en Liniers si mantiene su posición en el Clausura.

enfrentaría a en Liniers si mantiene su posición en el Clausura. River Plate se ubica séptimo en la Tabla Anual, a cinco puntos de los líderes.