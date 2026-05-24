La explicación arbitral del penal para Belgrano ante River: por qué el VAR llamó a Falcón Pérez en la mano de Lautaro Rivero

Desde el cuerpo arbitral explicaron los motivos por los que se terminó cobrando el penal que Uvita Fernández transformó en el 2-2 parcial.

La gran polémica de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River llegó en el segundo tiempo y terminó siendo determinante para el desarrollo del partido. Con el Millonario arriba 2-1 en el marcador, un pase interno de Nicolás Fernández impactó en el brazo izquierdo de Lautaro Rivero dentro del área. En primera instancia, Yael Falcón Pérez dejó seguir la jugada pese a los reclamos de los futbolistas del Pirata, pero desde el VAR —a cargo de Leandro Rey Hilfer— lo convocaron a revisar la acción.

Luego de observar la repetición, Falcón Pérez cambió su decisión y sancionó penal para Belgrano. Incluso, al comunicarlo en el estadio, explicó que consideró que hubo “movimiento del brazo hacia el balón”, una de las cuestiones centrales que el cuerpo arbitral tomó para interpretar la infracción. Finalmente, Fernández cambió el penal por gol y convirtió el 2-2 parcial en Córdoba.

¿MANO DE RIVERO?



Todo Belgrano reclama revisión en el VAR ante River 🧐



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/UtN2BAccB4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2026

La explicación arbitral del penal para Belgrano

Según la explicación que surgió desde el cuerpo arbitral, también se consideró que Rivero. amplió el volumen de su cuerpo con una posición antinatural del brazo dentro del área. “Después del toque en el brazo lo saca hacia atrás. Dentro del aérea, es penal”, le expresaron a Bolavip.

En ese sentido, el reglamento establece que se considera infracción cuando un futbolista toca el balón con la mano o el brazo de manera que su cuerpo ocupe más espacio de forma injustificada para la acción realizada.

La normativa también aclara que un jugador asume el riesgo de cometer infracción cuando coloca su brazo en una posición que no puede justificarse naturalmente por el movimiento de la jugada. Bajo esa interpretación, el VAR entendió que Rivero desplazó el brazo izquierdo hacia la trayectoria de la pelota y recomendó la revisión.

Publicidad

Más allá de eso, la jugada dejó debate abierto porque también existió una distancia muy corta entre el remate de Fernández y el contacto con el brazo, un aspecto que muchas veces suele contemplarse dentro de este tipo de acciones de interpretación arbitral. Finalmente, Uvita cambió el penal por gol, marcó el empate y, pocas jugadas después, anotó su doblete para que Belgrano se quede con una final cargada de tensión.