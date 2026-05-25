El primer posteo de River tras la derrota contra Belgrano por la final del Torneo Apertura

El Millonario volvió a postear en sus redes sociales con un video institucional por su 125 aniversario.

Luego de la derrota agónica ante Belgrano de Córdoba por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura, River volvió a aparecer en las redes sociales a 15 horas de esta caída que no le permitió cortar con una racha de más de dos años sin consagrarse campeón tanto a nivel local como internacional.

Este nuevo posteo no está relacionado con el encuentro disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes, sino que fue institucional en el marco del aniversario 125 de la fundación del club, que se cumplió este lunes 25 de mayo. El mismo fue bajo el emblema “Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor”.

Dentro de este posteo aparece un video de más de un minuto con ‘Beto’ Alonso como principal protagonista. Allí cita distintas frases de ‘River Plate, tu grato nombre’, el himno oficial de la institución, que fue escrito por Arturo Antelo en la década de 1910.

Además, con la participación de juveniles del fútbol formativo más jugadoras de futsal femenino, el video hace un repaso de los momentos más importantes de la institución, tales como las obtenciones de la Copa Conmebol Libertadores o la chilena de Enzo Francescoli a Polonia.

Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. #River125 ⚪️🔴⚪ pic.twitter.com/97Ldf2kA4w — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2026

River se prepara para cerrar el semestre

Luego de la derrota ante Belgrano, el Millonario regresará a los entrenamientos de cara al duelo del próximo miércoles frente a Blooming de Bolivia por la última fecha de la Copa Conmebol Sudamericana. Allí buscará sumar de a tres para asegurarse terminar como puntero del Grupo H.

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Después de este encuentro, el plantel entraría en licencia y los jugadores convocados al Mundial serán liberados para entrenar junto a sus selecciones. Además, Coudet junto a la dirigencia del club comenzarán a trabajar en el mercado de pases para incorporar futbolistas pedidos por el DT.

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