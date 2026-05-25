Los hinchas de River explotaron en el posteo por el 125° aniversario: “Dan vergüenza”

Después de perder agónicamente ante Belgrano por 3-2 en la final del Torneo Apertura 2026, River reapareció públicamente con una publicación en sus redes sociales. A contramarcha de lo habitual, ya que no suele subir posteos luego de derrotas, en esta oportunidad la cuenta oficial optó por hacerlo a raíz del 125° aniversario de la institución. Y los hinchas reaccionaron…

Con la participación del Beto Alonso como principal protagonista del video y bajo el emblema “Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor“, el Millonario subió un extracto con diversas imágenes destacadas a lo largo de la historia del club. Además, citó diversas frases de “River Plate, tu grato nombre“, el himno oficial que fue escrito por Arturo Antelo en la década de 1910.

Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. #River125 ⚪️🔴⚪ pic.twitter.com/97Ldf2kA4w — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2026

Lo cierto es que los hinchas expresaron su enojo tras la final perdida contra Belgrano, que les dio vuelta el partido en apenas 3 minutos y muy cerca del final. “Yo por River doy la vida, ustedes dan vergüenza”, sentenció uno de los fanáticos en los comentarios del posteo que subió la cuenta oficial, en un claro intento de descargo luego de la bronca por el partido perdido.

Otras respuestas de fanáticos que saltaron, fueron: “Honor es lo que les falta para representar al club como corresponde“, “Avísenle que están jugando en River”, “8 AM para que no lo vea nadie y no los puteen“, “Vergüenza nomás, se cagaron en el día de River y en la gente”, “se cagaron en la bandera” y “pagamos la cuota, no llegamos a fin de mes y no ganan una mierda”.

La reacción de los hinchas de River

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