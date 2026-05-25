Tras perder la final del Apertura, River sacó una nueva camiseta con un tinte histórico

En el marco del 125 aniversario de su fundación, el Millonario sacó a la venta una línea de indumentaria especial.

River sufrió un duro golpe el pasado domingo cuando, en apenas un puñado de minutos le dieron vuelta el resultado en la final del Torneo Apertura. Belgrano se impuso por 3 a 2 y se coronó campeón. Este 25 de mayo es el aniversario de la fundación del Millonario, por eso el club decidió sacar una camiseta en homenaje a esta fecha tan especial.

Adidas presentó la nueva camiseta de River, que es un homenaje por sus 125 años. Cabe destacar que no será la que utilizará a partir del segundo semestre. Se estima que esta misma sea para unos pocos partidos. No solamente salió la camiseta, sino también un short y unas medias negras.

La camiseta tiene detalles que la hacen única y recuerda a las viejas indumentarias que se utilizaban en las primeras décadas del siglo pasado. Cuello de chomba, sin escudos -en este caso aparece uno de los primeros del club, pero en color rojo encima de la banda- y lo mismo sucede con el logo de adidas, que es blanco sobre el blanco de la casaca.

Así la presentó River

Nuestros orígenes: Uno de los primeros escudos oficiales y un diseño inspirado en la celebración de nuestros orígenes, combinados con tecnología Climacool y el logo adidas Originals.

Un sello de gloria: Un legado de grandeza que trasciende al deporte y a las épocas, forjado por el aliento incondicional de todo el pueblo millonario.

Una marca eterna: La inconfundible banda roja que cruza nuestro pecho y la historia del fútbol, realzada con detalles de bordado con hilo que honran la tradición y elegancia del Manto Sagrado.

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La nueva camiseta de River. (Foto: Tienda River).

Los productos que sacó River

La nueva línea de indumentaria de River en honor a los 125 años del club tiene una camiseta titular con la clásica banda roja cruzando el pecho, un short negro y unas medias negras también. Por otro lado, salió una campera y un jogging que también tiene el escudo histórico y el logo de adidas Originals.

¿Cuánto sale la nueva indumentaria de River?

La camiseta para hombres tiene un valor de 169.999 pesos, mientras que la de mujeres sale 149.999 y la de niños 119.999. Por otro lado, el short sale 79.999, las medias 24.999. Además de estos productos también salió una campera -con el mismo escudo- que tiene un valor de 199.999 pesos, también un jogging largo que tiene un precio de 149.999.

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Adidas sacó la camiseta para hombres, para mujeres, el short y las medias. (Foto: Tienda River).

La presentación en las redes sociales

DATOS CLAVE

Adidas presentó una nueva camiseta de River en homenaje a sus 125 años de fundación.

presentó una nueva camiseta de River en homenaje a sus 125 años de fundación. La indumentaria incluye un cuello de chomba , el primer escudo del club y medias negras.

, el primer escudo del club y medias negras. La derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura precedió este lanzamiento conmemorativo.