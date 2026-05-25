El mundo se hizo eco de Belgrano campeón: “Pesadilla de River”

Portales de todas partes estuvieron pendientes de la definición del Torneo Apertura entre el Pirata y el Millonario.

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras ganarle por 3 a 2 a River en la final. El duelo definitorio se jugó en un Estadio Mario Alberto Kempes repleto por ambas parcialidades en lo que fue una fiesta del fútbol. De esta manera, el Pirata consiguió el primer título oficial de su historia con Nicolás Fernández como héroe de la jornada.

Como no podía ser de otra manera, la prensa internacional posó los ojos en Córdoba y se hizo eco del título de Belgrano y también de la derrota de River. Sin ir más lejos en la prensa española pusieron el foco en Eduardo Coudet. En Chile se enfocaron en la ausencia de Paulo Díaz, mientras que en el resto de los países en que fue la primera vez del Pirata como campeón en el fútbol argentino.

Cabe destacar que en España pusieron especial atención en Eduardo Coudet no solamente por su pasado como jugador en ese país, sino más bien porque antes de llegar a River se encontraba trabajando en Deportivo Alavés, equipo que finalmente se salvó del descenso.

Las repercusiones del título de Belgrano en el mundo

As – España.

Marca – España.

Mundo Deportivo – España.

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Redgol – Chile.

Ovación, El País – Uruguay.

Ge Globo – Brasil.

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VS Sports – Paraguay.

El Comercio – Perú.

El Deportivo – Colombia.

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El Espectador – Colombia.

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