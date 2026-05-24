Quién es el árbitro de la final del Apertura entre River y Belgrano

El mundialista Falcón Pérez estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año.

River y Belgrano buscarán quedarse con el primer título del año en el fútbol argentino. La final del Apertura se jugará este domingo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa. Para que se dispute dicho compromiso entre Millonarios y Piratas, la puesta en escena ya se encuentra 100% lista.

En lo que respecta a arbitraje, el pasado martes la AFA hizo oficial al encargado de impartir justicia. Luego de que Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa se hayan ocupado de las respectivas semifinales, se confirmó que Yael Falcón Pérez estará a cargo del encuentro entre los de Eduardo Coudet y los de Ricardo Zielinski.

El porteño de 37 años dirigirá su tercera final en el fútbol argentino luego de la Supercopa 2023 entre River y Estudiantes de La Plata y la de Copa Argentina 2024 entre Central Córdoba y Vélez. Además, será uno de los tres árbitros que representarán al país en el Mundial 2026, junto con Darío Herrera y Facundo Tello.

Para la final, YFP estará acompañado de Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Salomé Di Iorio.

Yael Falcón Pérez, el árbitro de River – Belgrano

El historial de Falcón Pérez dirigiendo River y Belgrano

Como árbitro ante River, Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.

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Frente a Belgrano, en cambio, lo comandó en 9 oportunidades, donde el Pirata ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.

La terna completa de la final