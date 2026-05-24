Quién es el árbitro de la final del Apertura entre River y Belgrano

River y Belgrano buscarán quedarse con el primer título del año en el fútbol argentino. La final del Apertura se jugará este domingo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa. Para que se dispute dicho compromiso entre Millonarios y Piratas, la puesta en escena ya se encuentra 100% lista.
En lo que respecta a arbitraje, el pasado martes la AFA hizo oficial al encargado de impartir justicia. Luego de que Nicolás Ramírez y Nazareno Arasa se hayan ocupado de las respectivas semifinales, se confirmó que Yael Falcón Pérez estará a cargo del encuentro entre los de Eduardo Coudet y los de Ricardo Zielinski.
El porteño de 37 años dirigirá su tercera final en el fútbol argentino luego de la Supercopa 2023 entre River y Estudiantes de La Plata y la de Copa Argentina 2024 entre Central Córdoba y Vélez. Además, será uno de los tres árbitros que representarán al país en el Mundial 2026, junto con Darío Herrera y Facundo Tello.
Para la final, YFP estará acompañado de Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Leandro Rey Hilfer y Salomé Di Iorio.
Yael Falcón Pérez, el árbitro de River – Belgrano
El historial de Falcón Pérez dirigiendo River y Belgrano
Como árbitro ante River, Falcón Pérez estuvo presente en 22 encuentros, donde el Millonario ganó 9, empató 5 y perdió 8, siendo el equipo al que más dirigió en su carrera.
Le recordó el descenso: la chicana de Belgrano a River en la previa de la final del Torneo Apertura 2026
Frente a Belgrano, en cambio, lo comandó en 9 oportunidades, donde el Pirata ganó 3 encuentros y perdió 6, sin empates.
La terna completa de la final
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Salomé Di Iorio