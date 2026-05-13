Tras ser marginado por Coudet, Kendry Páez podría regresar a Chelsea de manera prematura por una cláusula en su cesión a River

El volante ofensivo no fue convocado para enfrentar a Gimnasia y el elenco inglés está cerca de poder activar su repesca.

De cara al partido de cuartos de final del Torneo Apertura frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio Más Monumental, el entrenador de River, Eduardo Coudet, sorprendió en la lista de convocados ya que no incluyó a Kendry Páez, quien había ingresado en octavos frente a San Lorenzo.

Esta ausencia del ecuatoriano no solo es llamativa debido a que el jugador es tenido en cuenta y tiene protagonismo con el entrenador, sino que también porque podría hacer que Chelsea, club dueño de su pase, active la cláusula de repesca anticipada para el próximo mercado de pases.

Es que, en el préstamo que firmó el futbolista con el Millonario, se determinó una cláusula que permite al club inglés repescar a Páez en caso de que este no ingrese en el 50% de los partidos que dispute el equipo comandado por Eduardo Coudet a lo largo de cada semestre.

Desde que fue anunciado como refuerzo de River, el pasado 30 de enero, el ecuatoriano pudo jugar en 21 partidos. De estos, estuvo presente en 12, por lo que lleva el 57% de los encuentros jugados, casi en el borde para ser repescado por Chelsea en caso de que el club lo decida.

En caso de que el Millonario llegue a la final del Torneo Apertura y Coudet no vuelva a convocar a Páez ahí sí podría darse la repesca. Esto se debe a que el equipo tendría 25 partidos en el semestre y el futbolista solo habría sumado minutos en 12 de ellos, es decir, en menos de la mitad.

Por el momento, Kendry fue titular en 3 de los 21 partidos que pudo estar disponible para el entrenador, mientras que en otros 9 fue al banco de suplentes e ingresó para sumar minutos. Por otro lado, en 6 no entró y en los 3 restantes no fue convocado, incluyendo este ante Gimnasia.

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Así las cosas, el cierre del semestre será clave para determinar qué pasará con el futuro de Páez. Lo más probable es que se quede en el Millonario ya que es tenido en cuenta por el entrenador y además hay un convenio entre los clubes para prestarse jugadores que puedan sumar minutos.

Los números de Kendry Páez en River

Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 19 años lleva disputados un total de 12 partidos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 453 minutos en cancha.

Datos claves

Eduardo Coudet excluyó a Kendry Páez de la lista de convocados para enfrentar a Gimnasia.

excluyó a de la lista de convocados para enfrentar a Gimnasia. El volante ecuatoriano registra 12 partidos disputados de 21 posibles desde el 30 de enero.

disputados de desde el 30 de enero. Chelsea posee una cláusula de repesca si el jugador disputa menos del 50% de partidos.