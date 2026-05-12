El representante de Franco Armani no descartó su salida de River

El futuro de Franco Armani está en juego. Aún no renovó su contrato con River, el cual culminará a fin de año, y como si fuese poco, todavía no volvió a tener rodaje tras las lesiones que lo marginaron durante gran parte del semestre. Si bien es casi un hecho que atajará por la Copa Sudamericana tras la expulsión que sufrió Santiago Beltrán ante Carabobo, el nacido en Casilda tiene una incógnita por resolver.

A lo largo de las últimas horas, como así también en la mayoría de los mercados de pases, al Pulpo se lo vinculó con un regreso hacia Atlético Nacional. Si bien desde El Tiempo revelaron que dialogaron con un integrante de la dirigencia del cuadro colombiano, la cual aseguró que “no es real”, y que están “concentrados en cerrar bien el semestre”, fue Nicolás Petrópulos, uno de sus representantes, quien se refirió al tema.

“Si viniera Atlético Nacional después de junio, lo escucharíamos y evaluaríamos la posibilidad junto a Franco y su familia”, aseveró ante la consulta del periodista Alexis Rodríguez, de WPlay Colombia. Su declaración dejó el futuro abierto a una posible partida, dado a que todavía no hubo conversaciones con el seno dirigencial del Millonario para conocer las intenciones para cuando culmine el vínculo contractual.

Franco Armani, arquero de River.

Franco Armani volverá a ser convocado en River

A pesar del rendimiento de Santiago Beltrán, Eduardo Coudet aclaró que en el duelo por los Cuartos de Final de Torneo Apertura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, tendrá la opción de elegir nuevamente a Armani: “El miércoles Franco ya va a estar a disposición también. Es importante tener a todos de la mejor manera”.

¡ATENCIÓN HINCHAS DE RIVER! Coudet destacó el trabajo de Beltrán y también aclaró que Armani, desde el miércoles, podrá estar disponible para el arco del Millonario.



🧤 ¿Quién debe ser el titular? pic.twitter.com/gor7ScOiWB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

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Las estadísticas de Franco Armani en River

Desde que llegó a la institución, en 2018, Franco Armani afrontó un total de 365 partidos: le anotaron 287 goles y mantuvo la valla invicta en 158 presentaciones. Además, es uno de los más ganadores en la historia de River, ya que conquistó 10 títulos.

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