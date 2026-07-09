El lateral uruguayo tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de este año, pero no será tenido en cuenta por Coudet.

Antes del inicio del Mundial 2026, en River hicieron público que varios jugadores del plantel profesional no viajarían a la pretemporada en España, que se entrenarían apartados y la misma suerte correría para cuatro mundialistas: Matías Viña, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda.

La decisión no cayó simpática y algunos de los jugadores borrados, que se entrenan en el predio de Cantilo, lo dejaron en claro en sus redes sociales con algunas historias polémicas. Algunos de esos futbolistas en cuestión ya resolvieron su futuro, pero todavía no varios los que esperan hacerlo.

Matías Viña llegó a préstamo a River desde Flamengo a comienzos de 2026. Su rendimiento fue irregular en líneas generales en el primer semestre. Tuvo grandes actuaciones -la más destacada ante Rosario Central en la semifinal del Apertura- también le tocó ser arquero por unos minutos en Copa Sudamericana ante Carabobo en Venezuela, pero también tuvo algunos partidos para el olvido.

Viña atajó en la victoria ante Carabobo en Venezuela. (Foto: Prensa River).

Para Eduardo Coudet no es prioridad, Pablo Longoria considera lo mismo y por eso lo pusieron en la lista de prescindibles. El uruguayo disputó el Mundial con su selección, luego tuvo unos días de descanso y recién el pasado miércoles se sumó al grupo de apartados en el predio de Cantilo.

Su salida no será sencilla

River acordó con Flamengo un préstamo por un año. Por más que el Millonario ahora no lo tenga en cuenta, el lateral no tiene por qué regresar al Mengao y, de hecho, no lo hará. Por lo que su salida no será nada sencilla, ya que debe aparecer un equipo interesado que conforme las pretensiones del conjunto brasileño.

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Woiski, otro que se sumó a los apartado de Cantilo

A mediados de 2025, River sorprendió con el arribo de Alex Woiski, un delantero que había quedado libre de Mallorca. La intención del club era que el pibe se sume al plantel de Reserva para terminar de formarse y a futuro pelear un puesto en Primero, pero eso nunca sucedió. En la lista de borrados apareció el atacante, que dejó de entrenar con la Reserva, se tomó vacaciones en España y recién el pasado miércoles se sumó a los borrados de Cantilo.

Los apartados de River en el predio de Cantilo con Viña y Woiski.

DATOS CLAVE

El uruguayo Matías Viña se sumó al grupo de jugadores apartados en el predio de Cantilo.

se sumó al grupo de jugadores apartados en el predio de Cantilo. El entrenador Eduardo Coudet colocó al lateral uruguayo en la lista de futbolistas prescindibles.

colocó al lateral uruguayo en la lista de futbolistas prescindibles. River y Flamengo acordaron a comienzos de 2026 un préstamo por un año.