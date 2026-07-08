Franco Armani, a un paso de dejar River para regresar a Atlético Nacional

El Pulpo le pondrá fin a su ciclo como arquero de River y seguirá su carrera en Medellín, donde también es ídolo.

Luego de varias idas y vueltas, el futuro de Franco Armani parece estar definido. El histórico arquero de River le pondrá fin a su ciclo de casi una década en el club de Núñez para seguir su carrera nuevamente en el exterior.

Así como logró convertirse en ídolo del Millonario por sus 10 títulos conquistados, el oriundo de Casilda regresará a Atlético Nacional de Medellín, donde también es considerado un hombre de la casa y un baluarte fundamental en la Copa Libertadores que conquistaron en 2016.

Hace poco más de un mes, contamos en BOLAVIP que se habían iniciado charlas entre el arquero y el club colombiano para efectuar su regreso, ya que el combinado Verdolaga se encontraba buscando un reemplazante de jerarquía para David Ospina, quien puso fin a su vínculo con Atlético Nacional recientemente.

A Armani le quedaban seis meses de contrato con River, ya que su vínculo expiraba en diciembre de este año. Ante el acuerdo entre el arquero y el cuadro cafertero, el Millonario le dará el trato de leyenda y no impondrá trabas en su salida.

Franco Armani se irá de River

Cabe destacar que el Pulpo pasó a ser considerado suplente en el Millonario desde que regresó de su lesión debido al gran nivel mostrado por Santiago Beltrán.

Publicidad

Este semestre, en sus últimos meses de contrato, se esperaba la misma prioridad para Armani por el rendimiento del juvenil titular. Por ello, el campeón del mundo en Qatar 2022 tomó la decisión de salir de River para seguir teniendo minutos en otro destino. Su futuro será, nuevamente, Atlético Nacional.

Los números de Armani en River

Franco Armani acumula 8 años y medio bajo los tres palos de River, habiendo visto acción en 366 partidos de carácter oficial. Al cabo de los mismos, recibió 288 goles y mantuvo la valla invicta en 165 oportunidades. Además, formó parte de la conquista de 8 títulos domésticos y de 2 títulos internacionales.

Así le fue a Armani en Atlético Nacional

En Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani se desempeñó entre 2010 y 2018, acumulando 249 partidos oficiales, recibiendo 208 anotaciones y conservando la valla invicta en 105 cotejos. A su vez, ganó 11 títulos locales y 2 títulos internacionales.