Los hinchas de River apuntaron contra un titular tras perder la final ante Belgrano: “Una vergüenza”

El Millonario cayó frente al Pirata y los fanáticos arremetieron contra el rendimiento de un futbolista.

En un partido apasionante, Belgrano se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia al vencer por 3-2 a River en la final del Torneo Apertura 2026. Con goles de Facundo Colidio y Tomás Galván para el los de Coudet, el Pirata tuvo a Leonardo Morales y Nicolás Fernández como héroe absoluto. En ese sentido, los hinchas del Millonario criticaron a Fabricio Bustos.

A raíz de lo que realizó sobre el césped del Estadio Mario Alberto Kempes, el lateral derecho del conjunto de Núñez fue el principal foco de las críticas que emitieron los simpatizantes a través de las redes sociales. A modo de descargo para aliviar los nervios durante el encuentro disputado en Córdoba, el titular en lugar de Gonzalo Montiel fue el que recibió más comentarios.

Lo cierto es que los hinchas de River arremetieron contra el defensor, debido a su rendimiento sobre el campo de juego durante la final del Torneo Apertura 2026. “Una vergüenza la final de Bustos”, sentenció uno de los fanáticos del Millonario que apuntó fuertemente contra el desempeño individual que demostró el futbolista con pasado en Independiente y en el fútbol brasileño.

Fabricio Bustos en la final entre River y Belgrano. (Getty Images)

Los comentarios de los hinchas de River

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