Independiente no solo quiere a Galoppo: los otros 2 jugadores de River que busca sumar

River hará una gran depuración del plantel, y quien busca aprovecharlo es el Rojo, que sigue a tres jugadores.

En vísperas del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los clubes del fútbol argentino están aprovechando para negociar con diferentes equipos para reforzarse. A sabiendas de que River buscará depurar el plantel, quien se metió en la búsqueda de jugadores fue Independiente.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP confirmó que el Rojo desea llevarse a Giuliano Galoppo. Pero no es el único futbolista millonario que siguen de cerca. De hecho, los otros dos que desean tienen pasado en Avellaneda.

Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, que integraron los planteles que se consagraron campeones de la Copa Sudamericana en 2017 y también de la Suruga Bank en 2018, forman parte del listado que desea Gustavo Quinteros.

Cabe destacar que a Galoppo lo buscaron en el pasado, y ahora vuelve a formar parte del radar. Eso sí, no existen ofertas formales, pero el interés está y desde River ya les abrieron la puerta de salida. Habrá que esperar a las próximas horas, pero Néstor Grindetti podría entablar conversaciones con Stefano Di Carlo para llevárselos.

Maximiliano Meza y Fabricio Bustos durante la final de la Copa Sudamericana, en 2017.

Independiente tiene competencia por Esequiel Barco

Uno de los principales apuntados para este mercado de pases es Esequiel Barco, que se encuentra en Spartak de Moscú y tendría el deseo de regresar al país por cuestiones personales.

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Para lograr el retorno del campeón de la Copa Sudamericana 2017, el Rojo ya movió las primeras fichas, ya que envió una oferta formal por un préstamo sin cargo por 12 meses, más una opción de compra favorable para la institución. La misma, aún no recibió una respuesta por parte del elenco ruso.

Más allá de este interés, en las últimas horas se metió un competidor para Independiente. El mismo, es Cruzeiro, equipo que viene de clasificar segundo a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y que en esta instancia se enfrentará a Flamengo.

Esequiel Barco durante su etapa en Independiente.

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Los que ya saben que no seguirán en River

Tal como afirmó Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, aproximadamente 15 jugadores podrían marcharse en este mercado de pases. Dentro de esta lista aparecen cinco nombres fuertes que integraron el plantel en el primer semestre y que no lo harán para la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber BOLAVIP, Pablo Longoria, director deportivo de Millonario, le comunicó a Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda que no serán tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar ofertas para continuar su carrera fuera del club.

DATOS CLAVES

Giuliano Galoppo: Independiente busca fichar al actual futbolista de River Plate.

Independiente busca fichar al actual futbolista de River Plate. Meza y Bustos: Gustavo Quinteros quiere a los campeones de la Sudamericana 2017.

Gustavo Quinteros quiere a los campeones de la Sudamericana 2017. Néstor Grindetti podría entablar conversaciones con Stefano Di Carlo para llevárselos.