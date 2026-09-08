Jugaron la Copa Sudamericana para River y ahora Ponzio los bajó a Reserva

En medio de los cambios profundos que sacudieron el mundo River hace apenas unas semanas, la Reserva sufrió modificaciones y, desde que Escudero y Manfredi pasaron a acompañar a Leonardo Ponzio en la Primera, fueron Diego Barrado y Matías Abelairas los que tomaron las riendas de la Reserva. De cara al cruce de esta martes ante Aldosivi por el Torneo Proyección, habrá dos incorporaciones de lujo.

Tanto Facundo González como Valentín Lucero integran la lista de convocados para enfrentar al Tiburón. La decisión de Ponzio es que los chicos sumen rodaje y sigan alternando entre Reserva y Primera. Cabe recordar que ambos defensores jugaron en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe.

En la ida en Colombia, Facundo González jugó como lateral por izquierda y no la pasó nada bien, mientras que Valentín Lucero ingresó para disputar los últimos 12 minutos. En la revancha, ya con Acuña recuperado, González entró para jugar los últimos 14 minutos en lugar de Montiel -Martínez Quarta pasó a jugar de lateral y el pibe lo hizo de central-, luego tuvo la mala fortuna de fallar su penal.

Valentín Lucero. (Foto: IG de Valentín Lucero).

Ponzio no quiere que pierdan ritmo

Ante la sobrepoblación de laterales por izquierda -con Acuña y Ortega-, Lucero y González no tienen espacio en Primera, por lo que lo ideal para el León es que sigan sumando rodaje en la Reserva y poder contar con ellos en situaciones puntuales. Por tal motivo, todo indica que ante Aldosivi ambos serán titulares.

Facundo González. (Foto: Getty).

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¿Qué se le viene a River?

Tras la victoria ante Independiente Rivadavia por 3 a 1 en el Estadio Monumental, River se medirá el próximo sábado a las 17.30 horas con Atlético Tucumán en condición de visitante. Cabe recordar que unos 5 mil hinchas del Millonario podrán decir presente en el José Fierro.

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