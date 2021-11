No hay más misterio. Ya pasó el susto. Lionel Messi encabezará la hilera de la Selección Argentina en el Estadio Campeón del Siglo y jugará de arranque ante Uruguay. El capitán pudo entrenarse con normalidad y no habrá inconvenientes para que sea titular.

Leo estuvo en duda toda la semana luego de haber realizado tareas diferenciadas durante casi toda la semana. Sin embargo, los últimos dos días fueron muy positivos, el 10 logró trabajar junto al resto del grupo y, tal como él había pedido, integrará el XI inicial.

El que no será de la partida es Leandro Paredes, que aún no se recupera de su desgarro y apuntará a estar ante Brasil. Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que el volante aún no está listo y el que pica en punta para reemplazarlo es Guido Rodríguez.

De esta manera, la formación inicial de la Selección Argentina ante Uruguay sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.