Alarma en la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico tiene molestias y preocupa a Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El lateral izquierdo no está pleno desde lo físico a días del debut con Argelia.

A días de hacer su debut en el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico encendió las alarmas en la Selección Argentina. El marcador de punta no está pleno desde lo físico a falta de apenas cinco días para el estreno ante Argelia en Kansas.

Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, el lateral izquierdo no puede entrenarse con normalidad y despierta preocupación en Lionel Scaloni. De esta manera, su titularidad no está asegurada, pese a ser uno de los indiscutidos del 11 albiceleste.

Tagliafico viene de perderse el segundo amistoso de los campeones del mundo ante Islandia. Días atrás, había sido titular en la primera exhibición ante Honduras, pero fue sustituido en el entretiempo. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y tampoco se entrenó a la par.

De no estar disponible, quien pica en punta para posicionarse como lateral por la izquierda es Facundo Medina. El central de Olympique de Marsella es la principal alternativa en la posición y se perfila para ser titular.

Por otra parte, Nicolás González, otro de los que puede ocupar ese puesto, también tampoco puede trabajar a la par del resto por una sobrecarga muscular.

El camino de Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina

Nicolás Tagliafico debutó en la Selección Argentina el 9 de junio del 2017 en un partido amistoso en Melbourne contra Brasil, en lo que fue victoria 1 a 0 con un tanto de Gabriel Mercado. En total acumula 76 encuentros con el combinado mayor, con el que ganó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América de Estados Unidos 2024.

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El zurdo la primera alternativa de Lionel Scaloni para el lateral izquierdo de la Selección Argentina. En esa zona, el futbolista del Lyon asoma como la opción más natural, aunque, de los citados para la Copa de Mundo 2026, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Valentín Barco y Nicolás González pueden ocupar esa zona de ser necesario.

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