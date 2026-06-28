Álvaro Morales volvió a atacar a la Selección Argentina y a Lionel Messi, esta vez, por el cuadro de los 16vos de Final del Mundial

El periodista mexicano, uno de los principales haters de la Selección Argentina y de Lionel Messi, no anduvo con vueltas para marcar su pensamiento respecto al los cruces de los 16vos.

Si hay alguien que no quiere que la Selección Argentina gane esta Copa del Mundo ese es Álvaro Morales. El periodista mexicano que trabaja en la cadena ESPN se la pasa lanzando dardos en contra del combinado nacional y, principalmente, de Lionel Messi, una tendencia que brotó mayormente con la obtención del título en Qatar 2022.

En este caso, se la agarró con la Albicelste por cómo quedaron los cruces de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canada 2026, tras ganarle a Jordania 3 a 1 en Dallas y confirmarse que tendrá que medirse a Cabo Verde en los 16vos de final.

”Facilitas las llaves de 16vos para Messi. Por más que quiera la Messidotecnia defender que pudieron ser más fuertes con proyecciones y cálculos previos. No y no. Facilitas”, escribió Álvaro Morales en su siempre picante cuenta de la red social X.

En concreto, si se da la lógica (que por cierto en la primera ronda no se dio), la Selección Argentina debería enfrentarse, luego de los 16vos de Final, a Australia o Egipto en los Octavos de Final; y Colombia o Bélgica en lo Cuartos de Final. Ya después le tocaría Brasil o Inglaterra en Semis y en la Final algunos de los grandes que quedaron en la llave de enfrente: España, Francia, Portugal, Países Bajos y Alemania.

Facilitas las llaves de 16vos. para Messi.



Por más que quiera la Messidotecnia defender que pudieron ser más fuertes con proyecciones y cálculos previos.



No y no.



Facilitas. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 28, 2026

Todos los cruces de 16vos de final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

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México terminó la primera ronda como el mejor equipo del Mundial

Al vencer a Sudáfrica 2 a 0, 1 a 0 a Corea del Sur y 3 a 0 a Chequia, la Selección de México terminó la primera fase del Mundial 2026 siendo el mejor equipo en cuanto a lo que a estadísticas se refiere: puntaje ideal y una diferencia de gol +6, pero sin tantos en contra. Ahora se enfrentará a Ecuador en los 16vos de final.

En síntesis