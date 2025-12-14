Las informaciones sobre la investigación de la justicia sobre la AFA llegaron a diferentes puntos del mundo que no dudaron en sembrar todo tipo de especulaciones, relacionando este hecho, en el que están implicadas las autoridades de la entidad que regula el fútbol en la Argentina, con la participación de la Selección en la próxima Copa del Mundo.

Primero fueron medios de comunicación de España y Francia los que se hicieron eco del rumor que indicaba una presunta intención de intervención del organismo presidido por Claudio Tapia por parte del Gobierno Nacional a cargo de Javier Milei. De ahí que se elucubrara con el artículo del reglamento de la FIFA, en el que advierte la descalificación de un combinado nacional de un torneo en caso de que su federación sea controlada por el estado.

Y enseguida empezaron las publicaciones absolutamente sensacionalistas de diferentes portales de Argelia, cuyo seleccionado será el primer rival que enfretará la Argentina por el Grupo J de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (el encuentro está pautado para el 16 de junio en el estadio de Kansas City).

Como por ejemplo, Algeria Actu Foot, sitio dedicado al fútbol argelino y a la Selección de Argelia, que ya ilusionó a sus seguidores con la chance de que el combinado que comanda Vladimir Petković se haga con las tres unidades de la primera jornada del Mundial: ”Argentina podría ser descalificada de la Copa del Mundo, lo que le permitiría a Argelia obtener directamente 3 puntos”.

Como si fuera poco semejante conjetura, añadió que ”un empate le bastaría a Argelia para llegar a los 4 puntos y terminar como mejor tercero y clasificarse a los 16vos de Final”.

En esa misma línea, Africa Foot United advierte que ”el partido de Argelia con Argentina podría verse amenazado por el riesgo de exclusión de la Albiceleste, envuelta en una importante causa judicial por lavado de dinero y evasión fiscal”.

Por su parte, TSA Algérie, uno de los principales periódicos del país en cuestión, en referencia a Argentina, también alertó: ”Un fuerte rival de la selección argelina en la primera ronda del Mundial de 2026 podría ser excluido del torneo debido a un escándalo”.

El Grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026

El cronograma de la Selección Argentina se mantendrá tal como difundió la FIFA. Integrará el Grupo J. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, disputará sus dos encuentros restantes en el AT&T Stadium de Dallas: el lunes 22 de junio contra Austria y el cierre de la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania.

