España brindó nuevos detalles de la Finalissima vs. Argentina: ”El mayor de la historia”

En Argentina se dice que la Finalissima con España está en suspenso. Que no hay un acuerdo concreto en lo económico y que los entrenadores no tienen intenciones de exponer a sus equipos a tan pocas semanas de la Copa del Mundo 2026. Encima, el posible cruce que arrojó el sorteo -realizado el pasado 5 de diciembre- que se puede dar en los 16vos de Final, remarcó la postura tanto de Lionel Scaloni como de Luis De La Fuente de resguardar a sus dirigidos.

No obstante, en el país de la Península Ibérica no son tan pesimistas. Señalan que si las confederaciones (UEFA y Conmebol) y las federaciones (AFA y RFEF) implicadas se ponen de acuerdo, es una buena oportunidad para medirse entre dos de los máximos candidatos para llegar a la Final del Mundial, pautada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Y al respecto, el Diario AS brindó mayores detalles que marcan cierta viabilidad para que la Finalissima entre Argentina y España se concrete en la fecha FIFA de marzo. Al parecer, la Real Federación Española de Fútbol ya llegó a un acuerdo en sus negociaciones. Percibiría 3 millones de euros por el enfrentamiento con Argentina, el ”mayor caché de la historia por un solo partido”.

Asimismo, el medio citado insiste en que está todo cerrado para que el duelo en cuestión cuente con el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, como escenario, el mismo recinto en el que la Scaloneta disputó 5 partidos de la última Copa del Mundo, entre ellos, la Final con Francia del 18 de diciembre (el resto: Arabia Saudita, México, Países Bajos y Croacia).

Los rumores apuntan que Argentina disputará un amistoso con Senegal

En medios de comunicación africanos trascendió durante la jornada del viernes 12 de diciembre que la Selección Argentina habría recibido una oferta por parte de la federación senegalesa para disputar un amistoso en la fecha FIFA de marzo. De esta manera, los de Scaloni se medirían a España y a Senegal en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

Por cierto, vale recordar que hay otra fecha FIFA previa al inicio del certamen global que está fijada entre el 1 y el 9 de junio. No obstante, la idea de los entrenadores para ese entonces es tener el plantel totalmente armado para el campeonato que se desarrollará en tierras norteamericanas entre el 11 de junio y el 19 de julio.

