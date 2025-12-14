Es tendencia:
logotipo del encabezado
Finalissima

España brindó nuevos detalles de la Finalissima vs. Argentina: ”El mayor de la historia”

Aparentemente, la RFEF ya coordinó con UEFA y Conmebol su contraprestación para el duelo de la Roja con la Albiceleste.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
En España aseguran que la RFEF ya acordó recibir 3 millones de euros por la Finalissima vs. Argentina.
En España aseguran que la RFEF ya acordó recibir 3 millones de euros por la Finalissima vs. Argentina.

En Argentina se dice que la Finalissima con España está en suspenso. Que no hay un acuerdo concreto en lo económico y que los entrenadores no tienen intenciones de exponer a sus equipos a tan pocas semanas de la Copa del Mundo 2026. Encima, el posible cruce que arrojó el sorteo -realizado el pasado 5 de diciembre- que se puede dar en los 16vos de Final, remarcó la postura tanto de Lionel Scaloni como de Luis De La Fuente de resguardar a sus dirigidos.

No obstante, en el país de la Península Ibérica no son tan pesimistas. Señalan que si las confederaciones (UEFA y Conmebol) y las federaciones (AFA y RFEF) implicadas se ponen de acuerdo, es una buena oportunidad para medirse entre dos de los máximos candidatos para llegar a la Final del Mundial, pautada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Y al respecto, el Diario AS brindó mayores detalles que marcan cierta viabilidad para que la Finalissima entre Argentina y España se concrete en la fecha FIFA de marzo. Al parecer, la Real Federación Española de Fútbol ya llegó a un acuerdo en sus negociaciones. Percibiría 3 millones de euros por el enfrentamiento con Argentina, el ”mayor caché de la historia por un solo partido”.

Asimismo, el medio citado insiste en que está todo cerrado para que el duelo en cuestión cuente con el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, como escenario, el mismo recinto en el que la Scaloneta disputó 5 partidos de la última Copa del Mundo, entre ellos, la Final con Francia del 18 de diciembre (el resto: Arabia Saudita, México, Países Bajos y Croacia).

Los rumores apuntan que Argentina disputará un amistoso con Senegal

En medios de comunicación africanos trascendió durante la jornada del viernes 12 de diciembre que la Selección Argentina habría recibido una oferta por parte de la federación senegalesa para disputar un amistoso en la fecha FIFA de marzo. De esta manera, los de Scaloni se medirían a España y a Senegal en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

Por cierto, vale recordar que hay otra fecha FIFA previa al inicio del certamen global que está fijada entre el 1 y el 9 de junio. No obstante, la idea de los entrenadores para ese entonces es tener el plantel totalmente armado para el campeonato que se desarrollará en tierras norteamericanas entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Publicidad
En Francia y España se ilusionan con que a Argentina la excluyan del Mundial 2026

ver también

En Francia y España se ilusionan con que a Argentina la excluyan del Mundial 2026

FIFA habría definido quitarle dos estrellas a la Selección de Uruguay

ver también

FIFA habría definido quitarle dos estrellas a la Selección de Uruguay

En síntesis

  • La RFEF percibiría 3 millones de euros por la Finalissima ante Argentina.
  • El encuentro tendría como sede el Estadio Icónico de Lusail en Qatar.
  • Argentina recibió una oferta para disputar un amistoso contra Senegal en marzo.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Las dos razones por las que Messi tampoco confirmó que vaya a jugar La Finalissima con Argentina
Selección Argentina

Las dos razones por las que Messi tampoco confirmó que vaya a jugar La Finalissima con Argentina

La sede que manejan UEFA y Conmebol que pone en duda a Doha para la Finalissima
Selección Argentina

La sede que manejan UEFA y Conmebol que pone en duda a Doha para la Finalissima

Marc Cucurella ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima
Selección Argentina

Marc Cucurella ya imagina el duelo con Argentina por la Finalissima

Sin lugar en River, Tomás Nasif continuará en Banfield
River Plate

Sin lugar en River, Tomás Nasif continuará en Banfield

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo