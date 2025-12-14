Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Clausura 2025

Luego de una apasionante final en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes consiguió tocar la gloria y se consagró campeón del fútbol argentino luego de 15 años en lo que respecta a campeonatos. Claro está que hubo títulos de copa en el medio, pero un trofeo de liga no ocurría desde esos tiempos.
El equipo de Eduardo Domínguez conquistó el Torneo Clausura al ser el mejor equipo en los playoffs y tras vencer por penales a Racing luego de un frenético empate por 1 a 1 que tuvo a Maravilla Martínez y Guido Carillo como los respectivos goleadores.
En los remates desde los doce pasos, el héroe fue Fernando Muslera, quien atajó dos penales en la tanda, y gracias a ello, el equipo platense se quedó con el trofeo del Torneo Clausura 2025.
En el camino rumbo al título, Estudiantes logró meterse a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A, por lo que ingresó literalmente por la ventana. En los mata-mata, se cargó a Rosario Central en octavos, a Central Córdoba en cuartos y a Gimnasia, en el Bosque, en semis. Tras vencer al equipo académico, el León a su 18° título profesional. Un camino épico hasta la coronación.
Todos los campeones del fútbol argentino en 2025
- Talleres – Supercopa Internacional 2023
- Platense – Torneo Apertura
- Vélez – Supercopa Argentina
- Vélez – Supercopa Internacional 2024
- Independiente Rivadavia – Copa Argentina
- Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)
- Estudiantes – Torneo Clausura
- Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
ver también
Augusto Batalla, del “fracasé en River” al sufrimiento por San Lorenzo y su buen momento en España que alimenta el sueño de la Selección Argentina: “Sería una locura”
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP. LOC.
|COP. INT.
|1
|Boca Juniors
|74
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing Club
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|Alumni (con E.H.S)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|6
|San Lorenzo
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|7
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|18
|1
|16
|7
|11
|5
|6
|9
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|10
|Rosario Central
|13
|5
|8
|5
|8
|7
|1
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|7
|0
|7
|2
|5
|3
|2
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|17
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|18
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|19
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|20
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|21
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|22
|Talleres
(Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|23
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|24
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|Chacarita
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|26
|Estudiantes (BA)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|27
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|28
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|29
|Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|30
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|31
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|32
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0