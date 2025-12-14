Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Clausura 2025

Luego de una apasionante final en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes consiguió tocar la gloria y se consagró campeón del fútbol argentino luego de 15 años en lo que respecta a campeonatos. Claro está que hubo títulos de copa en el medio, pero un trofeo de liga no ocurría desde esos tiempos.

El equipo de Eduardo Domínguez conquistó el Torneo Clausura al ser el mejor equipo en los playoffs y tras vencer por penales a Racing luego de un frenético empate por 1 a 1 que tuvo a Maravilla Martínez y Guido Carillo como los respectivos goleadores.

En los remates desde los doce pasos, el héroe fue Fernando Muslera, quien atajó dos penales en la tanda, y gracias a ello, el equipo platense se quedó con el trofeo del Torneo Clausura 2025.

En el camino rumbo al título, Estudiantes logró meterse a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A, por lo que ingresó literalmente por la ventana. En los mata-mata, se cargó a Rosario Central en octavos, a Central Córdoba en cuartos y a Gimnasia, en el Bosque, en semis. Tras vencer al equipo académico, el León a su 18° título profesional. Un camino épico hasta la coronación.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Argentina

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 18 1 16 7 11 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 7 0 7 2 5 3 2 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0 20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 22 Talleres

(Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 23 Platense 1 0 1 1 0 0 0 24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0 25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0 26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0 27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 33 Colón 1 0 1 0 1 1 0 34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0 37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0

