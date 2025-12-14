Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Clausura 2025

Entre amateurismo y profesionalismo, así es como quedó la tabla general de títulos entre todos los equipos del fútbol argentino.

Por Lautaro Tiburzio

La tabla histórica de títulos tras la consagración de Estudiantes en el Clausura
© Liga AFALa tabla histórica de títulos tras la consagración de Estudiantes en el Clausura

Luego de una apasionante final en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes consiguió tocar la gloria y se consagró campeón del fútbol argentino luego de 15 años en lo que respecta a campeonatos. Claro está que hubo títulos de copa en el medio, pero un trofeo de liga no ocurría desde esos tiempos.

El equipo de Eduardo Domínguez conquistó el Torneo Clausura al ser el mejor equipo en los playoffs y tras vencer por penales a Racing luego de un frenético empate por 1 a 1 que tuvo a Maravilla Martínez y Guido Carillo como los respectivos goleadores.

En los remates desde los doce pasos, el héroe fue Fernando Muslera, quien atajó dos penales en la tanda, y gracias a ello, el equipo platense se quedó con el trofeo del Torneo Clausura 2025.

En el camino rumbo al título, Estudiantes logró meterse a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A, por lo que ingresó literalmente por la ventana. En los mata-mata, se cargó a Rosario Central en octavos, a Central Córdoba en cuartos y a Gimnasia, en el Bosque, en semis. Tras vencer al equipo académico, el León a su 18° título profesional. Un camino épico hasta la coronación.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

  • Talleres – Supercopa Internacional 2023
  • Platense – Torneo Apertura
  • Vélez – Supercopa Argentina
  • Vélez – Supercopa Internacional 2024
  • Independiente Rivadavia – Copa Argentina
  • Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)
  • Estudiantes – Torneo Clausura
  • Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1811671156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
