Independiente no recibió la ayuda de Racing que necesitaba y quedó afuera de todo

El Rojo tuvo un 2025 para el olvido y recién el pasado sábado se confirmó que no tendrá participación internacional en 2026.

Por Lautaro Toschi

Fue un año para olvido para Independiente. El Rojo tuvo un correcto desempeño en el Torneo Apertura, pero cayó en semifinales ante Huracán por penales y no logró su objetivo. En el Torneo Clausura ni siquiera logró clasificar a los octavos de final, mientras que en el plano internacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final luego de la barbarie contra la Universidad de Chile.

Por tal motivo, su única posibilidad de clasificar a una copa internacional para 2026 dependía de la tabla anual y allí quedó undécimo. Podía haber clasificar a la Copa Sudamericana, pero para eso necesitaba que Racing salga campeón del Torneo Clausura.

De esa manera, la Academia iba a jugar la Copa Libertadores 2026 y liberaría un cupo para la Sudamericana, que sería para Independiente. La realidad es que los de Gustavo Costas cayeron en la final del Clausura ante Estudiantes por penales y eso hizo que el Rojo no logre plaza a una competición internacional el año que viene.

Los equipos argentinos clasificados a las copas internacionales 2026

COPA LIBERTADORES

  • Lanús (campeón Copa Sudamericana)
  • Platense (campeón Torneo Apertura)
  • Estudiantes (campeón Torneo Clausura)
  • Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina)
  • Rosario Central (mejor ubicado en la tabla anual)
  • Boca Juniors (segundo mejor ubicado en la tabla anual)
  • Argentinos Juniors -Fase 2- (tercero mejor ubicado en la tabla anual)
COPA SUDAMERICANA

  • River Plate (cuarto mejor ubicado en la tabla anual)
  • Racing (quinto mejor ubicado en la tabla anual)
  • Deportivo Riestra (sexto mejor ubicado en la tabla anual)
  • San Lorenzo (séptimo mejor ubicado en la tabla anual)
  • Tigre (noveno mejor ubicado en la tabla anual)
  • Barracas Central (décimo mejor ubicado en la tabla anual)
Así quedó la tabla anual 2026 del fútbol argentino

DATOS CLAVE

  • Independiente cayó en semis del Apertura y octavos de Sudamericana contra Universidad de Chile.
  • El Rojo quedó undécimo en la tabla anual y sin copas internacionales para 2026.
  • Su clasificación a la Sudamericana se frustró porque Racing perdió la final ante Estudiantes.
