Se suma Estudiantes: los 6 campeones distintos del fútbol argentino en 2025 y quién puede ser el último del año

Tras la consagración de Estudiantes ante Racing por la final del Torneo Clausura, la temporada del fútbol argentino comienza a bajar el telón. En ello, el Pincha no solo se reencuentra con la gloria local luego de tan solo un año, sino que se adjudicó la séptima estrella doméstica de un calendario que reparte un total de ocho coronas oficiales.

El año comenzó con una definición pendiente de la temporada anterior. El primer campeón de 2025 fue Talleres de Córdoba, que se alzó con la Supercopa Internacional 2023 tras vencer a River, marcando el pulso de lo que vendría para el Millonario en el año.

Sin embargo, el gran golpe del primer semestre lo dio Platense, quien escribió la página más dorada de su vida al consagrarse ganador del Torneo Apertura 2025. y sumar la primera estrella de su historia en la máxima categoría, cerrando el primer semestre de la temporada.

La segunda parte trajo consigo la consolidación de Vélez Sarsfield, que se erigió como el gran protagonista de las copas nacionales con dos títulos consecutivos en un lapso de tres meses. Primero, se quedó con la Supercopa Internacional 2024 al derrotar a Estudiantes en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. Poco después, viajó a Arroyito para vencer a Central Córdoba y levantar la Supercopa Argentina, convirtiéndose en el único bicampeón local del año hasta la fecha.

Sobre el cierre del calendario, las sorpresas continuaron. Independiente Rivadavia rompió todos los pronósticos al ganar la Copa Argentina, obteniendo también el primer título de su historia tras superar a Argentinos Juniors en la final. Luego, en el medio de estas definiciones, la AFA sumó una estrella que generó debate: el título de “Campeón de Liga” otorgado a Rosario Central por ser el equipo que finalizó en la cima de la Tabla Anual.

Lo que queda para cerrar el año

Con la consagración Pincharrata en el Clausura, el escenario quedó listo para el último acto. El 20 de diciembre se disputará el Trofeo de Campeones, en San Nicolás, que enfrentará a los ganadores de los dos torneos semestrales: Platense (campeón del Apertura) vs. Estudiantes (campeón del Clausura).

Allí se definirá al dueño de la octava y última estrella local del 2025. El duelo tiene un condimento extra: quien gane no solo cerrará el año con una vuelta olímpica, sino que se unirá a Vélez en el exclusivo club de los equipos que lograron dos títulos en esta inolvidable temporada.

Las conquistas internacionales

El balance de 2025 no estaría completo sin mencionar la performance argentina fuera de las fronteras. Es que Racing, pese a su reciente derrota, había iniciado el año con una sonrisa continental al conquistar la Recopa Sudamericana frente al Botafogo de Brasil. Por su parte, Lanús se quedó con la Copa Sudamericana 2025, imponiéndose ante el Atlético Mineiro. Con la consagración Granate, en total, la lista de clubes campeones argentinos en el año asciende a siete.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Vélez – Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Datos claves