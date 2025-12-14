Pertenece a River y continuará su carrera en otro club argentino

En River no sobran delanteros. De hecho, Marcelo Gallardo todavía busca uno de área. Luciano Gondou fue alternativa, pero Zenit no quería saber nada con desprenderse de él y quedó descartado. Por su parte, están los casos de Agustín Ruberto y Joaquín Freitas, que ocupan ese rol, pero que todavía les falta rodaje en Primera.

En las últimas horas se confirmó que uno de los delanteros de área que debía volver al Millonario luego de su préstamo no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Se trata de Tomás Nasif, que jugó este 2025 en Banfield y en 2026 continuará en el mismo club luego de acordar la extensión de su cesión.

¿Cómo es el acuerdo entre River y Banfield?

Según informó el periodista Germán García Grova, River y Banfield llegaron a un acuerdo para que Tomás Nasif continúe en el Taladro por un año más. Será un préstamo sin cargo ni opción de compra. Por lo que el atacante seguirá en el club con el que debutó en Primera División, al menos doce meses más.

Tomás Nasif en Banfield. (Foto: Prensa Banfield).

Los números de Tomás Nasif en Banfield

Tomás Nasif inició con el pie derecho en Banfield, pero luego aparecieron algunas lesiones y le impidieron tener la continuidad que hubiese deseado. En el Taladro solamente pudo sumar nueve partidos en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia. El deseo, de cara al 2026 será poder competir mucho más, ganarse un lugar y afianzarse en Primera División.

