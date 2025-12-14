Los puntajes de los 5 grandes en el 2025: Racing el mejor, Independiente el peor y la paridad negativa entre Boca y River

Se terminó el año deportivo en el fútbol argentino, salvo por la definición del Trofeo de Campeones del próximo fin de semana entre Estudiantes y Platense. Luego de que Racing quedara en las puertas del título del Clausura, cayendo ante el Pincha en la final, los cinco grandes ya terminaron su participación futbolística de este 2025.

No quedan dudas que el equipo de Gustavo Costas fue el mejor de los cinco, ya que fue el único en conseguir un título en la temporada. Independiente, fuera de todo, se lleva el premio negativo al peor de los 5, pero los tres restantes –Boca, River y San Lorenzo– no se quedan muy atrás. A continuación, el caso por caso.

Racing, el mejor del 2025

En un año que tuvo como campeones a Vélez, Independiente Rivadavia, Estudiantes, Talleres, Rosario Central, Platense y Lanús -Sudamericana-, el equipo de Gustavo Costas logró quedarse con un título internacional al vencer a Botafogo en la Recopa Sudamericana.

Racing cerró un año más que positivo

Además, llegó a semifinales de la Copa Libertadores, a la final del Clausura y se cargó en los playoffs a River y Boca. En tabla anual fue quinto, luego de quedar tercero en su zona de ambas Copas de la Liga, y la gran deuda fue no haber ganado un clásico con Independiente (dos empates) y la eliminación en Copa Argentina frente al Millonario. Igualmente, fue, por lejos, el mejor equipo grande en el año.

PUNTAJE: 8

ver también Augusto Batalla, del “fracasé en River” al sufrimiento por San Lorenzo y su buen momento en España que alimenta el sueño de la Selección Argentina: “Sería una locura”

San Lorenzo y un año insólitamente positivo

Imposible dejar de lado las cuestiones políticas y administrativas del club. Los idas y vueltas de Marcelo Moretti en su cargo como presidente, las inhibiciones de FIFA, los escándalos referidos a la falta de pagos, el cambio de entrenador de manera inesperada y hasta pedidos de quiebra.

Publicidad

Publicidad

El Ciclón y un año más que particular

Aún así, el año futbolístico fue bueno. Con un plantel reducido, sin figuras rutilantes -estaba Iker Muniain y decidió retirarse de manera sorpresiva- y un equipo lleno de pibes de inferiores, San Lorenzo se metió en playoffs en ambos torneos: en el Apertura llegó a semifinales y en el Clausura perdió, con polémica, en octavos. Además, se metió en Copa Sudamericana. Realmente un milagro.

PUNTAJE: 6

Boca, apenas encima de River (por la Libertadores)

Un año que arrancó 0 puntos, que siguió 0 puntos y que amagó a mejorar a mediados del mismo, pero también quedó en esa misma línea. El 2025 de Boca fue malo, pero repuntó durante la última etapa del mismo. Desde aquella eliminación en fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima y la derrota superclásica que echó a Fernando Gago, hasta el papelón con Auckland City en el Mundial de Clubes, con otras eliminaciones punzantes como ante Independiente o Racing en el Apertura y Clausura, y frente a Atlético Tucumán en la Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

Otro año sin títulos para Boca y ya son tres en total. El premio consuelo, y lo que mejoró su 2025, fue la recta final en la que hilvanó varios triunfos al hilo, paseó a River en La Bombonera y sacó boleto para regresar a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. En el medio, aquellos partidos ante Benfica y Bayern Múnich del Mundial de Clubes, que le devolvieron la ilusión a los hinchas por un rato.

Paredes, gran responsable de la mejoría de Boca en el año

Como aspectos extradeportivos, todo el club tuvo que lidiar con el duelo del triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo mientras era el entrenador de la institución.

Publicidad

Publicidad

PUNTAJE: 4

River y el peor año con Gallardo

Un 2025 catastrófico. Más de 50 millones de dólares gastados entre los dos mercados de pases para terminar eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores, en la misma instancia en el Apertura, en octavos del Clausura, en semifinales de la Copa Argentina y cayendo ante Talleres en la Supercopa Internacional. Y fase de grupos del Mundial de Clubes, siendo superado por Monterrey.

Gallardo, ante un panorama complicado en el año

River terminó el 2025 sin títulos, gastando una fortuna, con Gallardo cuestionado por los hinchas por primera vez en su carrera y, para peor, sin Libertadores en el 2026, conformándose con tener que afrontar la Copa Sudamericana. Y si bien ganó el Superclásico de principios de año, la imagen que dejó en La Bombonera en el segundo de la temporada fue lapidaria. Un año para el olvido.

Publicidad

Publicidad

PUNTAJE: 3

Independiente, el peor del 2025

El Rojo se ilusionó en la primera parte del año al conseguir un pase a las semifinales del Apertura, pero quedó en las puertas de la final tras caer con Huracán en dicha instancia. Desde ahí, todo cuesta abajo.

Un año negativo para el Rojo

Octavos de final de la Copa Argentina, 12 partidos sin ganar en el Clausura, que lo dejaron afuera de playoffs y fuera de la zona de copas del año que viene. Además, se les dio la histórica descalificación de la Copa Sudamericana ante U de Chile por el escándalo producido entre las dos parcialidades en Avellaneda. Su máximo logro del año fue el triunfo ante Boca en La Bombonera en el Apertura. Olvidable 2025 para Independiente.

Publicidad

Publicidad

PUNTAJE: 2