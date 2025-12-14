Es tendencia:
Con más de 370 mil visualizaciones, el saludo de Chiqui Tapia a Estudiantes por ser campeón del Torneo Clausura 2025

En las últimas semanas hubo tensión extrema entre la AFA y el Pincha, especialmente con Juan Sebastián Verón.

Por Lautaro Toschi

Claudio Tapia
© @tapiachiquiClaudio Tapia

La relación entre Estudiantes y la AFA atraviesa un momento complicado. Desde el Pincha manifiestan su descontento con algunas cuestiones desde hace tiempo, pero recientemente todo estalló tras la designación arbitraria de darle a Rosario Central un título por ser el mejor de la tabla anual.

Todo estalló cuando la AFA obligó a Estudiantes a realizarle el pasillo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito en el duelo correspondiente a los octavos de final, algo que finalmente hizo, pero de espaldas. La casa madre del fútbol argentino aplicó sanciones a Juan Sebastián Verón -presidente del Pincha- y también a sus jugadores.

El pasado sábado, Estudiantes enfrentó a Racing por la final del Torneo Clausura y se impuso por penales. Juan Sebastián Verón presenció el partido desde la popular ya que se encontraba suspendido en su rol de dirigente, mientras que Tapia estuvo en el estadio y debió entregarle la copa al Pincha. En horas de la madrugada utilizó su cuenta de X para felicitar al campeón.

El tuit de Tapia para Estudiantes

“Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha“, compartió Tapia en su cuenta de X. La misma acumula más de 370 mil visualizaciones con más de mil comentarios, 300 reposteos y 4 mil me gusta.

La AFA también saludó a Estudiantes

Tras el título de Estudiantes por el Torneo Clausura, así quedaron los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Por su parte, de manera fría, la casa madre del fútbol argentino también felicitó a Estudiantes por ganar el Torneo Clausura 2025: “Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 y se consagró campeón del Torneo Clausura Betano. ¡Felicitaciones!”.

DATOS CLAVE

  • Estudiantes ganó el Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en la final por penales.
  • Juan Sebastián Verón presenció la final desde la popular por estar suspendido por la AFA.
  • Tapia felicitó al campeón en X tras entregar la copa en el estadio.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

