Arturo Brizio, el juez que echó a Ortega en el '98, apuntó contra Marciniak por no haberle mostrado la roja al 10 por su entrada en el primer tiempo. Además, dio los fundamentos.

A más de un argentino se le paró el corazón cuando la televisión internacional mostró los tapones de Lionel Messi sobre el gemelo de Aïssa Mandi, que pedía que la jugara fuera revisada por el VAR. El árbitro Szymon Marciniak cobró la falta, sin sanción disciplinaria para el 10, que ya había marcado el 1 a 0 y luego anotó dos más.

Quien se mostró en contra de esa decisión fue Arturo Brizio, ex árbitro internacional mexicano, que no dudó a la hora de decir que el capitán de la Selección Argentina debió ser expulsado. Su descargo fue a través de FOX México.

“Al minuto 31 se presenta una jugada en la cual un jugador argentino, que no voy a decir el nombre, hace una entrada con fuerza desmedida con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás, poniendo en serio riesgo la integridad física de su oponente. Esto, en buen castellano, se llama tarjeta roja“, expresó.

Y continuó refiriéndose a Marciniak: “El señor marca la falta y ni siquiera saca tarjeta amarilla, que tampoco hubiera cabido. La realidad es que el jugador que cometió la falta fue Leo Messi y tenía que haber sido expulsado. Tenía todos los elementos para sacar una tarjeta roja y el señor no lo hizo”.

“Yo no puedo meterme en su cabeza y saber si su decisión fue por falta de valor o porque la vio mal. En fin, el VAR tampoco intervino. Creo que se le tuvo una consideración especial al mejor jugador del mundo“, cerró.

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Quién es Arturo Brizio

Arturo Brizio Carter es uno de los árbitros más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano. Nacido en la Ciudad de México, consolidó una destacada trayectoria en la Primera División de su país antes de dar el salto al escenario internacional, donde se convirtió en el referente del arbitraje de la Concacaf durante la década de los noventa.

Su experiencia en Copas del Mundo abarca las ediciones de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, sumando un total de seis partidos dirigidos. Brizio es especialmente recordado por no dudar al expulsar a grandes figuras del fútbol como Zinedine Zidane, Ariel Ortega y Marco Antonio Etcheverry.

En Francia también pidieron roja

RMC Sports, uno de los principales medios deportivos de Francia, cuestionó la decisión arbitral y apuntó que el autor de los tres goles de Argentina debió haber visto la tarjeta roja: ”Una suela de Messi sobre Mandi que podría haber cambiado muchas cosas… Fue en el 1-0 para Argentina, mucho antes de los otros dos goles de la Pulga”.

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Así quedó el Grupo J del Mundial 2026

La Selección Argentina, al vencer 3 a 0 a Argelia, quedó en la cima de la tabla de posiciones del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. En tanto que Austria quedó en el segundo lugar, puesto que derrotó 3 a 1 a Jordania. La próxima fecha, a jugarse el 22 de junio, será: Argentina vs. Austria y Argelia vs. Jordania.

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