En Francia cuestionaron la decisión de Marciniak ante una jugada que podría haber terminado en sanción para el capitán de la Selección Argentina.

La Selección Argentina venció 3 a 0 a Argelia en Kansas City por la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, gracias a una actuación histórica de Lionel Messi que anotó cada uno de los tantos del combinado comandado por Lionel Scaloni.

La Pulga, justo a 20 años de su primera anotación en el Mundial (fue contra Serbia y Montenegro en la goleada 6 a 0 en el estadio del Shalke 04 por Alemania 2006), firmó un hattrick que lo catapultó a la cima de la tabla de goleadores de todos los tiempos del certamen ecuménico.

Lionel Messi, con sus goles ante el elenco africano, llegó a los 16 gritos y de esa forma igualó a Miroslav Klose, aunque el alemán consiguió esa cifra en 24 encuentros, mientras que Leo lo hizo en 27 (por cierto, Ronaldo Nazario quedó en el segundo escalón con 15 y Kylian Mbappé tercero con 14).

Sin embargo, este no fue el único foco que se hizo sobre Lionel Messi. Es que en el primer tiempo hubo una jugada en la que el 10 de la Albiceleste le aplicó un planchazo en el tobillo a Aissa Mandi, secuencia que podría haber sido revisada por Szymon Marciniak, pero el VAR consideró que no era necesario.

🤔👀 Une semelle de Messi sur Mandi qui aurait pu changer beaucoup de choses… C’était à 1-0 pour l’Argentine, bien avant les deux autres buts de la Pulga.



🟥 C’était rouge selon vous ? pic.twitter.com/rQk4oG9Vnq — RMC Sport (@RMCsport) June 17, 2026

Al respecto, RMC Sports, uno de los principales medios deportivos de Francia, cuestionó la decisión arbitral y apuntó que el autor de los tres goles de Argentina debió haber visto la tarjeta roja: ”Una suela de Messi sobre Mandi que podría haber cambiado muchas cosas… Fue en el 1-0 para Argentina, mucho antes de los otros dos goles de la Pulga”.

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Así quedó el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina, al vencer 3 a 0 a Argelia, quedó en la cima de la tabla de posiciones del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. En tanto que Austria quedó en el segundo lugar, puesto que derrotó 3 a 1 a Jordania. La próxima fecha, a jugarse el 22 de junio, será: Argentina vs. Austria y Argelia vs. Jordania.