Boca y River, más lejos de la Copa Libertadores: así está la Tabla Anual tras la Fecha 5 del Torneo Clausura

Los últimos duelos de la jornada alejaron a los gigantes del fútbol argentino de los tres primeros puestos.

Con los últimos cuatro partidos de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, hubo cambios en las principales posiciones de la Tabla Anual. Se juegan los boletos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y más de 10 equipos están a tiro de la clasificación.

Vélez Sarsfield empató por 1-1 ante Defensa y Justicia este lunes en Liniers y dejó pasar una oportunidad inmejorable. Con la victoria, el Fortín hubiese recuperado la cima de la Zona A, pero también hubiera igualado a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en lo más alto de la Tabla Anual.

A pesar de que los de Guillermo Barros Schelotto no consiguieron su principal objetivo de este fin de semana largo, el punto los ayudó a sumar para afianzarse en la pelea por un cupo para la Copa Libertadores.

Con esta unidad, el Fortín quedó con 39 unidades, llevándose hasta el momento el último pasaje al principal certamen de CONMEBOL. Boca, en posición de Sudamericana, quedó a 3 de Vélez, mientras que River, fuera de todo, está a 7 de los de Liniers.

Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 41 puntos (CAMPEÓN – Libertadores) Argentinos Juniors – 41 puntos (Libertadores) Vélez Sarsfield – 39 puntos (Libertadores) Rosario Central – 38 puntos (Sudamericana) Estudiantes de La Plata – 37 puntos (Sudamericana) Boca Juniors – 36 puntos (Sudamericana) Belgrano – 36 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 35 puntos (Sudamericana) Independiente – 33 puntos (Sudamericana) Instituto – 33 puntos River Plate 32 puntos Lanús – 30 puntos

La tabla del Torneo Clausura

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