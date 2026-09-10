Quiénes son Nicolás Marcipar y Bruno Galassi, los ‘europibes’ convocados por Diego Placente para la Selección Argentina Sub 19

Este jueves se conoció la lista de 18 convocados de la Selección Argentina Sub 19 para afrontar los Juegos Suramericanos 2026 en Sante Fe. A una semana del debut, Diego Placente ya hizo el corte e incluyó a dos ‘europibes’ en la lista para el torneo.
Nicolás Marcipar y Bruno Galassi son dos futbolistas que nacieron en España, pero que decidieron representar a la Albiceleste. Ambos militan en el fútbol europeo y estarán a disposición del DT en este campeonato.
Marcipar nació en Castelldefels y forma parte del Juvenil A de Barcelona. Recientemente firmó su primero contrato profesional con la institución catalana y se desempeña como defensor central zurdo, con algunas participaciones como lateral en aquella banda.
Disputó el Sudamericano Sub 15 de 2023, convocado por Pablo Aimar, y luego participó en amistosos con la Sub 17, ya bajo el ala da Placente. Sus padres son santafesinos y se mudaron al viejo continente en 1999.
La historia de Galassi es parecida. Sus padres llegaron a España en 2001 y el jugador nació en la ciudad de Lleida. Pasó por Rayo Vallecano y Getafe hasta formar parte de las inferiores de Real Madrid, donde dio el salto.
En el último mercado fue vendido a Lazio por 4 millones de euros por el 50% de su pase y la posibilidad de recompra para el Merengue. Derecho, se desempeña tanto como mediocampista defensivo como zaguero.
Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos
- Demian Talavera (San Lorenzo)
- Máximo Leguizamón (Tigre)
- Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
- Thiago Pérez (Huracán)
- Fernando Closter (Independiente)
- Matías Satas (Boca Juniors)
- Nicolás Marcipar (Barcelona – España)
- Joaquín Salas (Talleres)
- Leandro Olima (Atlético Tucumán)
- Bruno Galassi (Lazio – Italia)
- Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
- Santiago Espíndola (River Plate)
- Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Ian Subiabre (Tigre)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
- Felipe Esquivel (River Plate)
El fixture del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026
Fecha 1
Miércoles 16 de septiembre
10.00 Colombia – Perú
14.00 Chile – Panamá
Jueves 17 de septiembre
10.00 Argentina – Paraguay
14.00 Uruguay – Venezuela
Fecha 2
Viernes 18 de septiembre
10.00 Colombia – Panamá
14.00 Chile – Perú
Sábado 19 de septiembre
10.00 Paraguay – Venezuela
14.00 Argentina – Uruguay
Fecha 3
Domingo 20 de septiembre
10.00 Colombia – Chile
14.00 Perú – Panamá
Lunes 21 de septiembre
10.00 Paraguay – Uruguay
14.00 Argentina – Venezuela
FASE FINAL
Miércoles 23 de septiembre
Semifinales
Viernes 25 de septiembre
Tercer puesto y Final