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JUEGOS SURAMERICANOS

Quiénes son Nicolás Marcipar y Bruno Galassi, los ‘europibes’ convocados por Diego Placente para la Selección Argentina Sub 19

Nacieron en España, juega en el viejo continente y representará a la Albiceleste en los Juegos Suramericanos de septiembre en Santa Fe.

Marcipar y Galassi, a la Sub 19.
© GettyMarcipar y Galassi, a la Sub 19.

Este jueves se conoció la lista de 18 convocados de la Selección Argentina Sub 19 para afrontar los Juegos Suramericanos 2026 en Sante Fe. A una semana del debut, Diego Placente ya hizo el corte e incluyó a dos ‘europibes’ en la lista para el torneo.

Nicolás Marcipar y Bruno Galassi son dos futbolistas que nacieron en España, pero que decidieron representar a la Albiceleste. Ambos militan en el fútbol europeo y estarán a disposición del DT en este campeonato.

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Marcipar nació en Castelldefels y forma parte del Juvenil A de Barcelona. Recientemente firmó su primero contrato profesional con la institución catalana y se desempeña como defensor central zurdo, con algunas participaciones como lateral en aquella banda.

Disputó el Sudamericano Sub 15 de 2023, convocado por Pablo Aimar, y luego participó en amistosos con la Sub 17, ya bajo el ala da Placente. Sus padres son santafesinos y se mudaron al viejo continente en 1999.

La historia de Galassi es parecida. Sus padres llegaron a España en 2001 y el jugador nació en la ciudad de Lleida. Pasó por Rayo Vallecano y Getafe hasta formar parte de las inferiores de Real Madrid, donde dio el salto.

En el último mercado fue vendido a Lazio por 4 millones de euros por el 50% de su pase y la posibilidad de recompra para el Merengue. Derecho, se desempeña tanto como mediocampista defensivo como zaguero.

Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos

  • Demian Talavera (San Lorenzo)
  • Máximo Leguizamón (Tigre)
  • Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
  • Thiago Pérez (Huracán)
  • Fernando Closter (Independiente)
  • Matías Satas (Boca Juniors)
  • Nicolás Marcipar (Barcelona – España)
  • Joaquín Salas (Talleres)
  • Leandro Olima (Atlético Tucumán)
  • Bruno Galassi (Lazio – Italia)
  • Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
  • Santiago Espíndola (River Plate)
  • Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)
  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Ian Subiabre (Tigre)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Felipe Esquivel (River Plate)

El fixture del fútbol en los Juegos Suramericanos 2026

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre
10.00 Colombia – Perú
14.00 Chile – Panamá

Jueves 17 de septiembre
10.00 Argentina – Paraguay
14.00 Uruguay – Venezuela

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre
10.00 Colombia – Panamá
14.00 Chile – Perú

Sábado 19 de septiembre
10.00 Paraguay – Venezuela
14.00 Argentina – Uruguay

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre
10.00 Colombia – Chile
14.00 Perú – Panamá

Lunes 21 de septiembre
10.00 Paraguay – Uruguay
14.00 Argentina – Venezuela


FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre
Semifinales

Viernes 25 de septiembre
Tercer puesto y Final

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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