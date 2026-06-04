Con Giay y doble 9: la posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Honduras

Scaloni paró un equipo con un mix entre titulares y suplentes para el primer amistoso previo al Mundial.

Previo al debut frente a Argelia por el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina se entrena en Kansas de cara al primer encuentro amistoso de preparación, que será frente a la Selección de Honduras en el Kyle Field de Texas.

De cara a este partido, el entrenador Lionel Scaloni ya paró un posible equipo. El mismo cuenta con varios jugadores que habitualmente son suplentes debido a que cuidará a futbolistas que no están al 100% desde lo físico, tales como Lionel Messi, Emiliano Martínez o Nico Paz.

En este contexto, en la última práctica paró en el arco a Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella pica en punta para ser el primer suplente de ‘Dibu’ y es por eso que tendrá minutos en el primer encuentro amistoso previo al debut mundialista, en el que se espera que Martínez esté disponible.

Pasando a la defensa, en el lateral derecho probó con Agustín Giay, quien seguirá entrenando a la espera de la recuperación de Gonzalo Montiel, mientras que por izquierda apareció Nicolás Tagliafico. La zaga central estuvo compuesta por Nicolás Otamendi junto a Lisandro Martínez.

En cuanto a la mitad de la cancha, estará el tridente que habitualmente es titular. Como interno por la derecha estará Rodrigo De Paul, como número cinco aparecerá Alexis Mac Allister, mientras que el tercer volante será Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea.

Finalmente, en la delantera sorprendió el entrenador al parar un doble nueve con la presencia de Lautaro Martínez junto a José Manuel López. Por detrás de ellos aparecerá Thiago Almada, quien hará las veces como enlace entre los volantes y delanteros.

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José Manuel López podría ser titular ante Honduras.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Honduras

El elenco de Scaloni saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; José Manuel López y Lautaro Martínez.

Datos claves

La Selección Argentina entrena en Kansas para el amistoso ante Honduras previo al Mundial.

entrena en Kansas para el amistoso ante Honduras previo al Mundial. El entrenador Lionel Scaloni cuidará a los futbolistas que no están al 100% físicamente.

cuidará a los futbolistas que no están al 100% físicamente. La posible formación incluye a Gerónimo Rulli, Rodrigo De Paul y un doble nueve.