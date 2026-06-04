Lionel Messi, que se presentó a principios de esta semana con una fatiga muscular, ya aumentó la intensidad. Todavía faltan 12 días para el debut en el Mundial, por lo que el panorama actual permite ser optimista con su presencia en el once inicial.

Lionel Messi encendió las alarmas el domingo 24 de mayo cuando a los 71 minutos del partido que estaba disputando con el Inter Miami frente al Philadelphia Union por la Major League Soccer, le pidió el cambio a su entrenador Guillermo Hoyos mientras se tocaba el posterior de su pierna izquierda.

Claro, es que para ese entonces Lionel Scaloni ya había anotado en el listado de los lesionados a Dibu Martínez, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz, Nicolás González y Julián Alvarez, por lo que el tema de los tocados estaba sumamente sensible, a pocas horas de confirmar la nómina de convocados para la Copa del Mundo 2026.

No obstante, con paciencia y buenas energías, Lionel Messi, que según el cuerpo médico del Inter Miami padecía simplemente una fatiga, va mostrando que se está reponiendo. De hecho, así lo dejó ver en la práctica de este miércoles 3 de junio en la que si bien trabajó diferenciado, comenzó a aumentar las cargas y a ensayar con pelota.

De igual modo, para no apurar los procesos, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni ya tiene decidido no arriesgarlo en los amistosos contra Honduras de este sábado 6 de junio ni contra Islandia el martes 9. Prefieren prescindir del ritmo futbolístico a retroceder en su recuperación, lo cual pondría seriamente en duda su participación vs. Argelia el 16 de junio.

Así se prepara MESSI para el Mundial 🇦🇷🔟



📽️ @hernanclaus enviado especial Olé pic.twitter.com/Tnkwy2TvlO — Diario Olé (@DiarioOle) June 3, 2026

Nico Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, trote y a esperar la evolución

Los que más lento están en su rehabilitación son Nico Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Durante el miércoles participaron de la sesión de entrenamientos, pero de manera diferenciada. Un trote liviano y a seguir con la atención puesta en finalizar sus contratiempos físicos. El jugador del Como 1907 en la microfractura de su rodilla derecha, mientras que el lateral de River y el lateral del Atlético de Madrid buscan superar un desgarro.

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El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina encabeza el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 y disputará sus tres partidos de la fase de grupos en los Estados Unidos. El debut de la Scaloneta será el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium; luego se medirá ante Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en el Dallas Stadium, y cerrará la primera instancia frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, repitiendo sede en Dallas.

En síntesis