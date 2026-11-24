Mientras pelea por clasificar a los 16avos de final del Mundial Sub 17, algunos jugadores de la Selección Argentina comandada por Diego Placente comenzaron a llamar la atención de distintos clubes del viejo continente, así como también de scoutings que presencian el certamen.

Uno de los destacados es Simón Escobar. El lateral izquierdo de Vélez convirtió un gol en la victoria ante Mozambique y recibió los elogios del periodista Louis Brady, así como también del perfil The Secret Scout, y allí lo compararon con Enzo Fernández, el mediocampista de Chelsea.

“Este es Simón Escobar. Juega de lateral izquierdo en Vélez Sarsfield de Argentina y ahora mismo es uno de los jugadores más destacados del Mundial Sub-17. Es un lateral ofensivo versátil al que le encanta proyectarse al ataque y se siente súper cómodo con el balón. Su capacidad para romper defensas hace que incluso pueda jugar de 10. Contra Mozambique, hizo esta gran pared y definió con el borde externo para poner el 2-0 a favor de Argentina”, iniciaron sobre el volante.

“Ya entrenó con la selección mayor argentina y hubo reportes de que el Barcelona está interesado en llevarlo al Camp Nou, pero cuando le pregunté en quién basa su juego, me dijo que en Marcelo. Aun así, el pelo, los tatuajes, su cara… realmente te hace preguntarte… ¿Argentina clonó a Enzo Fernández?”, agregaron con la comparación con el ex River.

Y cerraron: “Estos argentinos son simplemente distintos. Enzo Fernández a los 17 y ahora Simón Escobar, con la misma edad, dejando su huella en la piel y en la cancha. Un futbolista brillante, con muchísimo potencial. Me da mucha curiosidad ver en qué posición termina jugando. Siento que podría ser un lateral izquierdo invertido que se cierra para jugar de volante central. Actualmente juega en la primera de Vélez, en Argentina. Sin dudas Europa lo verá en unos pocos años”.

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